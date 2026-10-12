Meğer O Küçük Kız Sezen’miş: Atilla Taş’ın Neler Oluyor Hayatta Klibindeki Baba-Kız Kareleri Ortaya Çıktı!

İki çocuk annesi Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı haber kısa sürede herkesi sarstı. Ertesi gün düzenlenen cenazede kızının tabutuna sarılarak ağlayan Atilla Taş'ın görüntüleri yürekleri dağladı. Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları gelirken sosyal medya da Atilla Taş'a yazılan destek mesajlarıyla doldu. Şarkıcının yıllar önce bir programda kızı için söylediği 'Allah'a çok şükür çok iyi bir kızım var. Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu' sözleri de yeniden hatırlandı.