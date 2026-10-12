Meğer O Küçük Kız Sezen’miş: Atilla Taş’ın Neler Oluyor Hayatta Klibindeki Baba-Kız Kareleri Ortaya Çıktı!
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Kızı Sezen Taş'ı kaybetmenin acısını yaşayan Atilla Taş'ın yıllar önce çektiği bir klip, sosyal medyada yeniden gün yüzüne çıktı. Ünlü şarkıcının meşhur şarkısı Neler Oluyor Hayatta yıllar sonra acı bir bilgiyle yeniden gündem oldu. 1998 tarihli siyah-beyaz görüntülerde şarkıcının elinden tutan kasketli küçük kızın, Atilla Taş'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kızı Sezen Taş olduğu ortaya çıktı. Baba-kızın aynı karedeki o neşeli halleri, izleyenlerin boğazını düğümledi.
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Sezen Taş'ın 34 yaşında hayatını kaybetmesi, Atilla Taş'ı ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.
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Sezen Taş'ın ölümünün ardından Atilla Taş'ın 1998 tarihli klibi sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.
Atilla Taş ve Sezen Taş'ın o neşeli anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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