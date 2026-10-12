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Meğer O Küçük Kız Sezen’miş: Atilla Taş’ın Neler Oluyor Hayatta Klibindeki Baba-Kız Kareleri Ortaya Çıktı!

Meğer O Küçük Kız Sezen’miş: Atilla Taş’ın Neler Oluyor Hayatta Klibindeki Baba-Kız Kareleri Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 08:33
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Kızı Sezen Taş'ı kaybetmenin acısını yaşayan Atilla Taş'ın yıllar önce çektiği bir klip, sosyal medyada yeniden gün yüzüne çıktı. Ünlü şarkıcının meşhur şarkısı Neler Oluyor Hayatta yıllar sonra acı bir bilgiyle yeniden gündem oldu. 1998 tarihli siyah-beyaz görüntülerde şarkıcının elinden tutan kasketli küçük kızın, Atilla Taş'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kızı Sezen Taş olduğu ortaya çıktı. Baba-kızın aynı karedeki o neşeli halleri, izleyenlerin boğazını düğümledi.

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Sezen Taş'ın 34 yaşında hayatını kaybetmesi, Atilla Taş'ı ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Sezen Taş'ın 34 yaşında hayatını kaybetmesi, Atilla Taş'ı ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

İki çocuk annesi Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma sürüyor. Acı haber kısa sürede herkesi sarstı. Ertesi gün düzenlenen cenazede kızının tabutuna sarılarak ağlayan Atilla Taş'ın görüntüleri yürekleri dağladı. Ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları gelirken sosyal medya da Atilla Taş'a yazılan destek mesajlarıyla doldu. Şarkıcının yıllar önce bir programda kızı için söylediği 'Allah'a çok şükür çok iyi bir kızım var. Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu' sözleri de yeniden hatırlandı.

Sezen Taş'ın ölümünün ardından Atilla Taş'ın 1998 tarihli klibi sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.

Sezen Taş'ın ölümünün ardından Atilla Taş'ın 1998 tarihli klibi sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.

Hatırlanan tek şey o sözler değildi. Kaybın ardından baba-kızın eski fotoğrafları ve görüntüleri birer birer paylaşılmaya başlandı. Bunların arasında en çok ilgi göreni, Atilla Taş'ın 1998'de çektiği Neler Oluyor Hayatta klibi oldu. Meğer Sezen, henüz 6 yaşlarındayken o klipte babasıyla birlikte ekran karşısına geçmiş. Neler Oluyor Hayatta klibinde Şarlo kostümlü Atilla Taş'ın yanındaki şapkalı küçük kızın Sezen Taş olması, birlikte geçirdikleri neşeli anlar görenlerin yüreklerini burktu.

Atilla Taş ve Sezen Taş'ın o neşeli anlarını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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