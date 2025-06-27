Mediazone’un Sahip Olduğu Mecralarla Reklamlarınız Neden Daha Fazla Görülür?

Her mecra belirli bir kullanıcı profiline sahiptir ve bu da farklı kitlelere aynı kampanyada ulaşmayı mümkün kılar. Örneğin; Webtekno teknoloji meraklılarını, Maçkolik spor tutkunlarını, Yemek.com ise yemek ve yaşam içerikleriyle ilgilenen kullanıcıları çeker.

Mediazone’un yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde bu kitleler analiz edilir ve kampanyanızın hedeflerine uygun olarak farklı platformlarda doğru mesajlarla karşılarına çıkar. Bu da size aynı kampanyayla çok sayıda farklı ilgi alanına sahip kullanıcıya ulaşma şansı verir. Böylece erişim hem çeşitlenir hem de reklamınız daha doğal bir bağlamda sunulur.