Mediazone Kime Ait, Nasıl Kuruldu? Şirketin Sahiplik Yapısı ve Vizyonu Nedir?

Mediazone, merkezi Türkiye’de bulunan ve dijital yayıncılığa odaklanan kurumsal bir medya yapısıdır. Şirketin CEO’luk görevini Kaan Kayabalı yürütmektedir. Kayabalı, aynı zamanda Onedio’nun kurucu ortaklarından biri olarak, Mediazone’un vizyoner ve teknoloji odaklı yapısının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Mediazone’un sahipliği, bireysel bir kişiden ziyade profesyonel bir yönetim anlayışı ve dijital medya odaklı stratejik planlama üzerine kuruludur. Bu yapı sayesinde Mediazone; sadece bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda büyüme odaklı, veriyle yönlendirilen bir dijital medya ekosistemi olarak faaliyet gösterir.