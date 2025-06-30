Mediazone Kime Ait, Nasıl Kuruldu? Şirketin Sahiplik Yapısı ve Vizyonu Nedir?
Mediazone adını son dönemde daha sık duymaya başladık. Özellikle dijital içeriklerde karşılaştığımız Onedio, Webtekno, Maçkolik ve benzeri büyük sitelerin arkasında bu isim var. Peki Mediazone’un sahibi kim? Bu dev yapı nasıl kuruldu? Sahiplik yapısı neye dayanıyor? Şirketin vizyonu ne?
Mediazone hakkında sıkça sorulan bu soruları sizler için tek tek yanıtladık.
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Mediazone kime ait?
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Mediazone nasıl kuruldu?
Mediazone’un şirket yapısı nasıl? Ortakları kim?
Mediazone’un vizyonu nedir?
Mediazone sadece bir yayın ağı mıdır?
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Mediazone platformlarındaki bilgiler güvenilir mi?
Mediazone ile Onedio arasındaki ilişki ne?
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