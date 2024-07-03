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Meclis’te Türk Kahvesine Zam Geldi: Bir Fincan Kahve 5 Liraya Yükseldi

Meclis’te Türk Kahvesine Zam Geldi: Bir Fincan Kahve 5 Liraya Yükseldi

tbmm
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 20:32

Türkiye Büyük Millet Meclis’inde milletvekillerine hizmet veren lokantalardaki fiyatlar sık sık gündeme geliyordu. Meclis’teki lokantalar bu sefer Türk kahvesiyle gündemde. Son yapılan zamla birlikte Meclis’te Türk kahvesi içmenin fiyatı 3.5 liradan 5 liraya yükseldi.

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Meclis’te milletvekillerinin yemek yediği Meclis Lokantası’ndaki yemeklerin ucuzluğu sık sık basında haber oluyordu.

Meclis’te milletvekillerinin yemek yediği Meclis Lokantası’ndaki yemeklerin ucuzluğu sık sık basında haber oluyordu.

Meclis’te bu sefer Türk kahvesi fiyatlarına zam yapıldı.

Meclis’te bu sefer Türk kahvesi fiyatlarına zam yapıldı.

Gazeteci Osman Nuri Cerit, TBMM’de Türk kahvesinin fiyatının 3.5 liradan 5 liraya yükseldiğini paylaştı.

Gazeteci Osman Nuri Cerit, TBMM’de Türk kahvesinin fiyatının 3.5 liradan 5 liraya yükseldiğini paylaştı.

Meclis'te Türk kahvesinin ucuzluğu sosyal medyada da gündem oldu 👇

Meclis'te Türk kahvesinin ucuzluğu sosyal medyada da gündem oldu 👇
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