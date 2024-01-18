MEB’den Sömestr Tatilinde Ödev Yasağı: Okullara Yazı Gönderildi

Milyonlarca öğrenci yarın son kez okula gidecek ve 15 günlük sömestr tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara gönderdiği yazıda öğrencilere ara tatilde ödev verilmesini yasakladı. Öğrenciler, ödevler yerine kültür, sanat ve spor aktivitelerine yönlendirilecek ve aileyle zaman geçirmesi sağlanacak.