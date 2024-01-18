MEB’den Sömestr Tatilinde Ödev Yasağı: Okullara Yazı Gönderildi
MEB’den Sömestr Tatilinde Ödev Yasağı: Okullara Yazı Gönderildi
Milyonlarca öğrenci yarın son kez okula gidecek ve 15 günlük sömestr tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara gönderdiği yazıda öğrencilere ara tatilde ödev verilmesini yasakladı. Öğrenciler, ödevler yerine kültür, sanat ve spor aktivitelerine yönlendirilecek ve aileyle zaman geçirmesi sağlanacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yarıyıl tatili öncesindeki haftada okullarda ders yapılmacağını açıklamıştı.
Bakanlık şimdi de öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilememesi için okullara yazı gönderdi.
Diken’de yer alan habere göre; MEB, yarıyıl tatili boyunca çocukları eve kapatan ve zorlayan ev ödevleri verilmesini yasakladı. Ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun biçimde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.
Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023’te yapan öğrenciler, yarın karne alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.
Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan’da.
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