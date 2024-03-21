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Mayıs Seçimlerinin Rekorunu Kırdı: Merkez'in Swap Hariç Net Rezervleri Tarihi Düşük Seviyede!

Mayıs Seçimlerinin Rekorunu Kırdı: Merkez'in Swap Hariç Net Rezervleri Tarihi Düşük Seviyede!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 13:36

TCMB'nin rezervleri gündemden düşmüyor. Son haftalarda yeniden satışların artığı görülürken, Mayıs 2023 seçimlerinde görülen düzeyin de altına inildi. Negatif olarak yeni rekorunu gören rezervler için yorumlar da gecikmedi.

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Merkez Bankası rezervleri son yılların önemli bir gündemi. Özellikle 2023 ve 2024 seçimlerinde uygulanan politikalar, değişen ekonomi yönetiminin de hamle alanını kısıtlıyor.

Merkez Bankası rezervleri son yılların önemli bir gündemi. Özellikle 2023 ve 2024 seçimlerinde uygulanan politikalar, değişen ekonomi yönetiminin de hamle alanını kısıtlıyor.

TCMB'nin 2018 yılından bu yana tartışmalı olan rezerv birikimi, seçim ekonomilerinden olumsuz etkileniyor.

TCMB'nin eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara seçim dönemlerinde rezervlerin durumunu bu grafiklere gözler önüne sermişti.

TCMB'nin eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara seçim dönemlerinde rezervlerin durumunu bu grafiklere gözler önüne sermişti.

Detayları burada.

Seçimlere günler kala, döviz talebinde yeniden görülen artışla Merkez Bankası rezervleri de eriyor.

Seçimlere günler kala, döviz talebinde yeniden görülen artışla Merkez Bankası rezervleri de eriyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, bankacılık kaynaklarının hesaplarında sadece faiz kararının öncesindeki pazartesi ve salı günü swap hariç net rezervlerde toplam kayıp 3,1 milyar dolar oldu.

Geçen hafta eksilen 20 milyar doların üzerine eklendiğinde swap hariç net rezerv seviyesi -62,8 milyar dolara geriledi. Bu seviye tarihin en düşük seviyesi olurken, Mayıs 2023 seçimleri döneminde görülen 2 Haziran 2023’teki -61,2 milyar dolarlık zirveyi de geçmiş oldu.

Geçen hafta eksilen 20 milyar doların üzerine eklendiğinde swap hariç net rezerv seviyesi -62,8 milyar dolara geriledi. Bu seviye tarihin en düşük seviyesi olurken, Mayıs 2023 seçimleri döneminde görülen 2 Haziran 2023’teki -61,2 milyar dolarlık zirveyi de geçmiş oldu.

22 Aralık 2023'te yeniden hızlanan rezervlerdeki kayıp, toplamda 26 milyar 666 milyon dolara ulaştı. 

Merkez Bankası'nda yönetim değişikliği sonrasında ilk faiz artırımı yapılan 23 Haziran haftasından 22 Aralık’a kadar 7 ayda 25 milyar 141 milyon dolar rezerv birikirken, bu miktar son 3 ay 1 günde eridi.

Yurtiçinde vatandaşların döviz talebindeki artış ve yabancı yatırımcıların da çıkışı rezervler olumsuz etkilerken, döviz getirilerinin kur bazında da sepette de yükselişi, yükselen faizlere rağmen TL mevduat getirisini geçti.

Yurtiçinde vatandaşların döviz talebindeki artış ve yabancı yatırımcıların da çıkışı rezervler olumsuz etkilerken, döviz getirilerinin kur bazında da sepette de yükselişi, yükselen faizlere rağmen TL mevduat getirisini geçti.

Bu yükselişlerin döviz talebini sürdürme riski barındırması, yılbaşından bu yana dolar/TL'nin yüzde 9,91, Euro/TL'nin yüzde 7,26 yükselmesinden kaynaklanıyor.

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Döviz talebindeki yükseliş, fizikide yoğun olunca, serbest piyasayla bankalararası piyasa arasında da fiyat farkları yeniden görülmeye başladı.

Döviz talebindeki yükseliş, fizikide yoğun olunca, serbest piyasayla bankalararası piyasa arasında da fiyat farkları yeniden görülmeye başladı.

Sosyal medyada da rezerv erimesine yönelik yorumlarda Mehmet Şimşek ile Nureddin Nebati dönemlerinin karşılaştırılması dikkat çekti.

Sosyal medyada da rezerv erimesine yönelik yorumlarda Mehmet Şimşek ile Nureddin Nebati dönemlerinin karşılaştırılması dikkat çekti.
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İşte uzmanların ve sosyal medyada kullanıcıların rezervlere de etkilerin yaptığı yorumlardan bazıları.

İşte uzmanların ve sosyal medyada kullanıcıların rezervlere de etkilerin yaptığı yorumlardan bazıları.
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