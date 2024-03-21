Mayıs Seçimlerinin Rekorunu Kırdı: Merkez'in Swap Hariç Net Rezervleri Tarihi Düşük Seviyede!
Mayıs Seçimlerinin Rekorunu Kırdı: Merkez'in Swap Hariç Net Rezervleri Tarihi Düşük Seviyede!
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Merkez Bankası rezervleri son yılların önemli bir gündemi. Özellikle 2023 ve 2024 seçimlerinde uygulanan politikalar, değişen ekonomi yönetiminin de hamle alanını kısıtlıyor.
TCMB'nin eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara seçim dönemlerinde rezervlerin durumunu bu grafiklere gözler önüne sermişti.
Seçimlere günler kala, döviz talebinde yeniden görülen artışla Merkez Bankası rezervleri de eriyor.
Geçen hafta eksilen 20 milyar doların üzerine eklendiğinde swap hariç net rezerv seviyesi -62,8 milyar dolara geriledi. Bu seviye tarihin en düşük seviyesi olurken, Mayıs 2023 seçimleri döneminde görülen 2 Haziran 2023’teki -61,2 milyar dolarlık zirveyi de geçmiş oldu.
Yurtiçinde vatandaşların döviz talebindeki artış ve yabancı yatırımcıların da çıkışı rezervler olumsuz etkilerken, döviz getirilerinin kur bazında da sepette de yükselişi, yükselen faizlere rağmen TL mevduat getirisini geçti.
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Döviz talebindeki yükseliş, fizikide yoğun olunca, serbest piyasayla bankalararası piyasa arasında da fiyat farkları yeniden görülmeye başladı.
Sosyal medyada da rezerv erimesine yönelik yorumlarda Mehmet Şimşek ile Nureddin Nebati dönemlerinin karşılaştırılması dikkat çekti.
İşte uzmanların ve sosyal medyada kullanıcıların rezervlere de etkilerin yaptığı yorumlardan bazıları.
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