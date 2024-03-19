Merkez'in Eriyen Rezervleri Seçim Öncesinde Mumla Aranıyor!
Merkez'in Eriyen Rezervleri Seçim Öncesinde Mumla Aranıyor!
Merkez Bankası'nın rezerv satışı sürürken, seçim dönemlerindeki yoğunluk, uzmanları düşündürüyor.
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Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede TL'nin reel değerlenmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu dengede rezervlerde erime görülmeye devam ediyor.
Seçim dönemlerinde özellikle ekonomi algısı ve seçim ekonomisi nedeniyle de rezervlerdeki azalmayı gösteren Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yerel seçim dönemine de dikkat çekti.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Mayıs 2023 seçimlerindeki rezerv azalışıyla Mart 2024 seçim dönemini de karşılaştırdı.
Kara, Merkez Bankası'nın son 1 ayda sattığı dövizleri de gösteren grafiğinde, kurlara müdahalenin sürdüğünü gösterdi.
Kara'nın rezerv paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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