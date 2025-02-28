Matematiksel Düşünme ve Toplumsal Adalet: Sayılar Her Zaman Doğruyu Söyler mi?
Matematik, epistemolojik kesinliğiyle insan zihninin en sofistike inşa alanlarından biri olarak kabul edilse de onun toplumsal düzlemde mutlak hakikatin taşıyıcısı olduğu iddiası ciddi bir sorgulamayı gerektirir. Modern dünyada sayılar, istatistiksel modeller ve matematiksel analizler yalnızca bilimsel metodolojinin değil, aynı zamanda politik ve sosyo-ekonomik mekanizmaların meşruiyetini sağlama aracı olarak da işlev görmektedir. Ancak burada kritik olan husus, verilerin tarafsız gözlem nesneleri mi yoksa hegemonik söylemlerin meşrulaştırıcı aygıtları mı olduğu sorusudur.
İstatistik, tarih boyunca devlet mekanizmalarının, ekonomi politikalarının ve eğitim sistemlerinin inşasında belirleyici bir rol oynamıştır.
Benzer bir istatistiksel yanılgı işsizlik oranlarında da gözlemlenebilir.
Hükümetlerin sıklıkla referans verdiği işsizlik oranları, toplumsal refahın arttığını göstermeye yönelik politik bir araç olarak kullanılırken, bu oranların hesaplanma metodolojisine dair eleştirel bir okuma yapılmadığında, göz ardı edilen sosyal gerçeklikler sistematik olarak görünmez hale getirilebilir. Örneğin, aktif iş aramaktan vazgeçmiş bireylerin işsiz kategorisine dahil edilmemesi ya da güvencesiz esnek çalışma modellerinin istihdam olarak değerlendirilmesi, işsizlik oranlarının suni bir biçimde düşük gösterilmesine yol açar. Sayılar burada bir gerçeği yansıtmaktan ziyade, iktidarın ekonomik performansını meşrulaştıran söylemsel bir inşa sürecinin aracı haline gelir.
Bu bağlamda, istatistiksel verilerin salt niceliksel göstergeler olarak ele alınması yerine, onların nasıl oluşturulduğu, hangi varsayımlar temelinde inşa edildiği ve hangi epistemik çerçeve içinde anlam kazandığı gibi soruların sorulması gerekmektedir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!