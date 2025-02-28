Matematiksel Düşünme ve Toplumsal Adalet: Sayılar Her Zaman Doğruyu Söyler mi?

Kamu politikalarının yönlendirilmesinde kullanılan istatistiksel verilerin belirli epistemik çerçeveler içinde nasıl üretildiği ve sunulduğu, bu politikaların kime hizmet ettiğini anlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Örneğin, bir toplumun eğitim başarısının ölçütü olarak kullanılan sınav başarı oranları, yüzeyde tarafsız bir gösterge gibi görünse de bu göstergenin hangi toplumsal kesimlerin dezavantajlarını göz ardı ettiği ya da hangi bağlamları dışladığı gibi sorular, istatistiksel verilerin tarafsızlığını sorgulamayı zorunlu kılar.

Eğitim politikalarındaki veri analitiği pratiği, çoğu zaman mevcut eşitsizliklerin üzerini örtme işlevi görebilir. Örneğin, PISA veya TIMSS gibi uluslararası sınavlarda bir ülkenin ortalama puanlarının yükselmesi, o eğitim sisteminin bütünsel başarısını temsil eden bir gösterge olarak lanse edilirken, düşük sosyo-ekonomik seviyeye sahip öğrencilerin sisteme erişim olanakları göz ardı edildiğinde, bu yükselişin ardındaki gerçek dinamikler manipülatif bir anlatının parçası haline gelir.

Başarıyı temsil eden sayılar, eğitim politikalarının sadece yüzeysel olarak değerlendirildiği ve belirli ideolojik söylemler etrafında araçsallaştırıldığı bir düzlemde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktan çok, belirli sosyo-ekonomik statülere sahip bireylerin avantajlarını sürdüren bir mekanizmaya dönüşebilir.