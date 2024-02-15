Masum Bir Kediyi Öldürmenin Psikolojisi

Cevabını verebilirim, haberi okuduğumda kanım dondu.

Daha sonra savunmasını okudum.

Katilin savunması bu şekilde 'Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse bir iki kedi sahiplenebileceğini belirtti. Bu durum benim daha fazla üzülmemi sağladı, bunun üzerine evden çıktım. Evden çıktığımda hüngür hüngür ağladım, hayat çok acımasız geldi, ölmek istedim, aracıma gittim, sonrasında gidecek bir yerim olmadığı için apartmanıma girdim. Sonrasında asansöre bindim, asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim.”

Şimdi elimize vicdanımıza koyarak cevap verelim, bu kedinin suçu neydi? O an orda olmak dışında.

Bir insan zaten öfkesine, sinirine hâkim olamıyorsa bu onun öfke kontrolü konusunda problem yaşadığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu gösterir.

Anlattığı her şey savunması da dahil olmak üzere hepsi birer bahane, altta yatan kuvvetle muhtemel yetersizlik duygusunu aktarmak için kediyi kullanmıştır.