Masum Bir Kediyi Öldürmenin Psikolojisi

Evet yönelebilir, tarihin tozlu sayfaları böyle katillerle dolu, hatta bir katil önce kedileri öldürüyor, daha sonra bunun ilgi çekici bir şey ve gündem olduğunu fark edince öldürmeye devam ediyor ve en sonunda bir insanı işkence ile öldürüyor, hatta Netflix daha sonra bu katilin belgeselini de çekti.
İş bu kadar ciddiye binebilir, öfke kontrolü olmayan insanların bizler için tehlikesi sandığımızdan büyüktür, biz bu insanları trafikte levyeyle bize saldırırken bulabiliriz ya da doktora yumruk atarken. Bunlar bizim ülkemizde aşina olduğumuz olaylar, şaşırmayın.
Ama bunlara alışıp olayı normalleştirmemek bir an önce katilin cezasını alması ve diğer insanların bundan ders alması gerekmektedir, aksi takdirde olacakları öngöremiyorum bile.
Diyeceksiniz ki altı üstü bir kedi bir hayvan.
Arkadaşlar o da bir canlı, katillik sadece insan öldürmekle olmuyor, ayrıca bu insanın ya da bu psikolojideki insanların toplumumuzun ruh sağlığını bozduğu kanaatindeyim.
Biz şimdi sesimi çıkarmazsak ne zaman çıkaracağız, daha kaç tane kedi köpek ölsün diye bekliyoruz?
Zaten yıllardır ruh sağlığı meslek yasamız çıksın diye beklerken, her gün daha kötü bir olayla karşılaşıyoruz.
Öfke kontrolü ciddi bir ruh sağlığı problemidir, tedavi altına alınmazsa birey hem kendine hem çevresine çok zarar verir.
Eğer bu yazıyı okuyanlar arasında öfkeme hâkim olamıyorum diyenleriniz varsa sonunuzun böyle olmayacağını garanti edemem, bir an önce uzman kişiden desteğinizi almanızı öneririm.
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