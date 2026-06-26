MasterChef'le Tanınan Tahsin Küçük'ün Domates Carpaccio Tarifi Viral Oldu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef'le tanıdığımız Tahsin Küçük, sosyal medyadan yaptığı lezzet dolu paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Programın en renkli isimlerinden biri olan Tahsin, bu kez de verdiği Domates Carpaccio tarifi ile izleyenlerin ağızlarını sulandırdı. Tahsin'in videosu kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2021 ve All Star sezonlarında kendine has esprileri, jüriyle olan tatlı diyalogları ve hiperaktif tavırlarıyla tanınan Tahsin Küçük, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın