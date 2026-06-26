MasterChef'le Tanınan Tahsin Küçük'ün Domates Carpaccio Tarifi Viral Oldu

Klasikleri modern yorumlamayı ve sokak lezzetlerini şık tabaklara dahil etmeyi çok seven Tahsin, yaptığı yemeklerle sosyal medyada en çok takip edilen ve konuşulan şeflerden biri oldu. MasterChef’in en neşeli ve enerjik şeflerinden Tahsin Küçük, gastronomi eğitimini ve mutfaktaki ustalığını bu kez o bildiğimiz İtalyan klasiğini yerelleştirerek konuşturmuş. Domates Carpaccio ile bol zeytinyağı, sarımsak, nar ekşisi ve baharatlarla tabağın tabanına adeta bir lezzet bombası hazırladı. Üzerine incecik domatesler, taze rokalar ve nefis peynir dilimleri ekleniyor. Ama bu tabağın asıl yıldızı, finalde devreye giren çıtır bir sokak simidi!