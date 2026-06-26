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MasterChef'le Tanınan Tahsin Küçük'ün Domates Carpaccio Tarifi Viral Oldu

MasterChef'le Tanınan Tahsin Küçük'ün Domates Carpaccio Tarifi Viral Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2026 - 15:40

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MasterChef'le tanıdığımız Tahsin Küçük, sosyal medyadan yaptığı lezzet dolu paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Programın en renkli isimlerinden biri olan Tahsin, bu kez de verdiği Domates Carpaccio tarifi ile izleyenlerin ağızlarını sulandırdı. Tahsin'in videosu kısa sürede viral oldu.

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MasterChef 2021 ve All Star sezonlarında kendine has esprileri, jüriyle olan tatlı diyalogları ve hiperaktif tavırlarıyla tanınan Tahsin Küçük, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

MasterChef 2021 ve All Star sezonlarında kendine has esprileri, jüriyle olan tatlı diyalogları ve hiperaktif tavırlarıyla tanınan Tahsin Küçük, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Klasikleri modern yorumlamayı ve sokak lezzetlerini şık tabaklara dahil etmeyi çok seven Tahsin, yaptığı yemeklerle sosyal medyada en çok takip edilen ve konuşulan şeflerden biri oldu. MasterChef’in en neşeli ve enerjik şeflerinden Tahsin Küçük, gastronomi eğitimini ve mutfaktaki ustalığını bu kez o bildiğimiz İtalyan klasiğini yerelleştirerek konuşturmuş. Domates Carpaccio ile bol zeytinyağı, sarımsak, nar ekşisi ve baharatlarla tabağın tabanına adeta bir lezzet bombası hazırladı. Üzerine incecik domatesler, taze rokalar ve nefis peynir dilimleri ekleniyor. Ama bu tabağın asıl yıldızı, finalde devreye giren çıtır bir sokak simidi!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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