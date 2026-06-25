Bir Veli 2 Yaşındaki Çocuğu İçin Aldığı Kreş Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

Fiyatlara isyan eden anne “Kreş fiyatları normal mi? İzmir’de 2 yaş için kreş araştırıyorum. Minimum 400 bin TL’den başlıyor. Son okuduğum fiyat teklifi ise 780 bin TL. Kayıt olabilmek için de 50 bin TL ödüyorsunuz. Yani kayıt parası bile 50 bin. Bu normal mi ya? Gerçekten inanamıyorum…” dedi.