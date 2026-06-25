Bir Veli 2 Yaşındaki Çocuğu İçin Aldığı Kreş Fiyatları Karşısında Şoke Oldu
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İzmir’de yaşayan bir anne, 2 yaşındaki çocuğu için kreş araştırırken karşılaştığı fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. TikTok’ta paylaştığı video kısa sürede dikkat çekti. Fiyatların 400 bin TL’den başladığı söyleyen veli son aldığı teklifin ise 780 bin TL olduğunu belirtirken kayıt parasına da tepki gösterdi.
TikTok: Gözde Kurt
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Son yıllarda özel okul fiyatlarına gelen zamlara karşı veliler tepkili.
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Gözde Kurt isimli bir TikTok kullanıcısı da 2 yaşındaki çocuğu için aldığı kreş fiyatlarına böyle tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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