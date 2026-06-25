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Bir Veli 2 Yaşındaki Çocuğu İçin Aldığı Kreş Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

Bir Veli 2 Yaşındaki Çocuğu İçin Aldığı Kreş Fiyatları Karşısında Şoke Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2026 - 17:20
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İzmir’de yaşayan bir anne, 2 yaşındaki çocuğu için kreş araştırırken karşılaştığı fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. TikTok’ta paylaştığı video kısa sürede dikkat çekti. Fiyatların 400 bin TL’den başladığı söyleyen veli son aldığı teklifin ise 780 bin TL olduğunu belirtirken kayıt parasına da tepki gösterdi.

TikTok: Gözde Kurt

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Son yıllarda özel okul fiyatlarına gelen zamlara karşı veliler tepkili.

Son yıllarda özel okul fiyatlarına gelen zamlara karşı veliler tepkili.

Kamuoyunda genellikle özel ilkokulların fiyatları tartışılırken kreş ve anaokulu fiyatlarındaki artış da velileri zorluyor. Özellikle çalışan anneler veya çocuklarını eğitime erken yaşta alıştırmak isteyen veliler fiyat artışlarından şikayetçi.

Gözde Kurt isimli bir TikTok kullanıcısı da 2 yaşındaki çocuğu için aldığı kreş fiyatlarına böyle tepki gösterdi.

Fiyatlara isyan eden anneKreş fiyatları normal mi? İzmir’de 2 yaş için kreş araştırıyorum. Minimum 400 bin TL’den başlıyor. Son okuduğum fiyat teklifi ise 780 bin TL. Kayıt olabilmek için de 50 bin TL ödüyorsunuz. Yani kayıt parası bile 50 bin. Bu normal mi ya? Gerçekten inanamıyorum…” dedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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