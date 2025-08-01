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MasterChef 2025 Sümeyye Şahin Kimdir? Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Sümeyye Şahin Kimdir? Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 12:33

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler bir bir seçiliyor. Ana kadronun tamamlanmasına son iki isim kaldı. 31 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan MasterChef 2025 yeni bölümünde 18. yarışmacı seçildi. Ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isin Sümeyye Şahin oldu. Peki ya Sümeyye Şahin kimdir, kaç yaşında, kariyeri gibi soruları merak ediyorsanız sizler için içeriğimizde yer verdik. Gelin kendisini tanıyalım!

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MasterChef Sümeyye Şahin Kimdir, Nereli?

MasterChef Sümeyye Şahin Kimdir, Nereli?

MasterChef 2025’e İstanbul’dan katılan Sümeyye Şahin henüz 24 yaşında. Yarışmacının babası Ordulu, annesi ise Bolulu. Sümeyya Şahin’in aslında mutfak üzerine bir eğitimi yok ancak yemek yapmayı çok sevmesi kendini geliştirmesi konusunda etken olmuş.

MasterChef Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram hesabı

MasterChef Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram hesabı

Kendisi nörofizyoloji teknisyeni. Mutfağa olan ilgisinin artmaya başlamasıyla birlikte tarifler deneyen ve elinin lezzetiyle de tabaklarını bir üst seviyeye taşıyan yarışmacı, MasterChef’te çıkan tüm tariflerini defterde biriktirdiğini dile getirmişti.

Yarışmacı ilk turda ciğer ve arpa şehriye hazırlamıştı, üçlü düellolarda da en iyi gyozayı hazırlayarak finale yükselmişti. İlk turda Cafe de Paris hazırlamaları istenirken ikinci turda ise tere kullandıkları yaratıcı bir yemek hazırlamaları istenmişti. Tüm bunların ardından şeflerin kararı Sümeyye’den yana oldu ve yarışmacı ana kadroya adını yazdırdı.

Instagram hesabı 👉 @sumeyyesahiiin

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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