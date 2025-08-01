MasterChef 2025 Sümeyye Şahin Kimdir? Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram Hesabı

Kendisi nörofizyoloji teknisyeni. Mutfağa olan ilgisinin artmaya başlamasıyla birlikte tarifler deneyen ve elinin lezzetiyle de tabaklarını bir üst seviyeye taşıyan yarışmacı, MasterChef’te çıkan tüm tariflerini defterde biriktirdiğini dile getirmişti.

Yarışmacı ilk turda ciğer ve arpa şehriye hazırlamıştı, üçlü düellolarda da en iyi gyozayı hazırlayarak finale yükselmişti. İlk turda Cafe de Paris hazırlamaları istenirken ikinci turda ise tere kullandıkları yaratıcı bir yemek hazırlamaları istenmişti. Tüm bunların ardından şeflerin kararı Sümeyye’den yana oldu ve yarışmacı ana kadroya adını yazdırdı.

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