MasterChef 2025 Sümeyye Şahin Kimdir? Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yarışacak isimler bir bir seçiliyor. Ana kadronun tamamlanmasına son iki isim kaldı. 31 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan MasterChef 2025 yeni bölümünde 18. yarışmacı seçildi. Ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isin Sümeyye Şahin oldu. Peki ya Sümeyye Şahin kimdir, kaç yaşında, kariyeri gibi soruları merak ediyorsanız sizler için içeriğimizde yer verdik. Gelin kendisini tanıyalım!
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MasterChef Sümeyye Şahin Kimdir, Nereli?
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MasterChef Sümeyye Şahin Kariyeri ve Instagram hesabı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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