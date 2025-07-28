MasterChef 2025 İrem Tuğrul Kimdir? İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025’te ana kadroda yarışacak isimler bir bir seçiliyor. Bugüne kadar 15 isim seçildi ve ana kadronun tamamlanmasına az kaldı. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan bir isim de İrem Tuğrul oldu. Peki ya MasterChef İrem kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları merak ediyorsanız sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim!