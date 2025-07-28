MasterChef 2025 İrem Tuğrul Kimdir? İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef 2025’te ana kadroda yarışacak isimler bir bir seçiliyor. Bugüne kadar 15 isim seçildi ve ana kadronun tamamlanmasına az kaldı. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan bir isim de İrem Tuğrul oldu. Peki ya MasterChef İrem kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları merak ediyorsanız sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim!
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MasterChef İrem Tuğrul Kimdir, Nereli?
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MasterChef İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram hesabı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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