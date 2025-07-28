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MasterChef 2025 İrem Tuğrul Kimdir? İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 İrem Tuğrul Kimdir? İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 12:35

MasterChef 2025’te ana kadroda yarışacak isimler bir bir seçiliyor. Bugüne kadar 15 isim seçildi ve ana kadronun tamamlanmasına az kaldı. Ana kadroda yarışmaya hak kazanan bir isim de İrem Tuğrul oldu. Peki ya MasterChef İrem kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları merak ediyorsanız sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim!

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MasterChef İrem Tuğrul Kimdir, Nereli?

MasterChef İrem Tuğrul Kimdir, Nereli?

MasterChef 2025’te ana kadroda ter dökecek olan 15. yarışmacı İrem Tuğrul, Amerika Florida’da yaşıyor ve yarışma için Türkiye’ye döndü. Kendisi henüz 28 yaşında.

MasterChef İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram hesabı

MasterChef İrem Tuğrul Kariyeri ve Instagram hesabı

13 yaşından bu yana mutfakla iç içe olan İrem Tuğrul, ilk olarak döner keserek mutfağa giriş yapmış bir isim. Ardından ise kendini alanında geliştirerek bugünlere gelmiş ve 15 yıldır aşçılık yapıyor.

Murat Can ile sona kalan İrem Tuğrul, gece sonunda başarılı tabağıyla rakibini eleyerek ana kadroya adını yazdırdı.

İrem Tuğrul’un Instagram hesabı 👉 @chef_irem_tugrul

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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