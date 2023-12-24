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Masabaşı Çalışan Beyaz Yakalıların İş Yerlerinde Karşılaştıkları Birbirinden Absürt 15 Olay

Masabaşı Çalışan Beyaz Yakalıların İş Yerlerinde Karşılaştıkları Birbirinden Absürt 15 Olay

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 11:01

Bugün, insanların iş yerlerindeki çalışanlar tarafından bilgisiyarda yapılmış en çılgınca 15 harekete bakacağız.

Sizin de benzer tecrübeleriniz olduysa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bilgisiyarlar ilk çıktığında çok yavaşlardı ve işlem yapmak çok uzun sürüyordu."

1. "Bilgisiyarlar ilk çıktığında çok yavaşlardı ve işlem yapmak çok uzun sürüyordu."

'Görünüşe göre bir gün menajerlerimizden birisi uygunsuz çıktılar almaya çalışmış ama uzun sürdüğü için yazıcıları kontrol etmeyi unutmuştu. Daha sonra üst yönetimden birisi bu dosyaları buldu ve menajerimiz için işler hiç iyi sonlanmadı.'

2. "Şirketimizden bir çalışan hazırladığı raporlara hep kendi kodunu eklerdi."

2. "Şirketimizden bir çalışan hazırladığı raporlara hep kendi kodunu eklerdi."

'Böylece dosyanın içerisindeki bir düğmeye bastığınızda 'disko modu' açılırdı ve bütün hücreler rengarenk yanıp sönmeye başlardı.'

3. "İş yerinde bazenleri e-mail dosyalarını yedeklemem ve gözetleme kurumlarına teslim etmem gerekiyor."

3. "İş yerinde bazenleri e-mail dosyalarını yedeklemem ve gözetleme kurumlarına teslim etmem gerekiyor."

'Bir gün iş arkadaşlarımdan birisinin e-mail dosyalarını yedeklerken içerisinde hiç de iş kültürüne uygun olmayan mesajlaşma başlıkları gördüm. Tabii ki bunların hiçbirini okumadım ama gözetleme kurumuna teslim etmem gerekti.'

4. "Çalıştığım iş yerinden birisi performans sorunları yüzünden kovulmuştu."

4. "Çalıştığım iş yerinden birisi performans sorunları yüzünden kovulmuştu."

'Daha sonra bilgisiyarını temizleme görevi bana verildi ve inanın bana o bilgisiyarın içerisinde gördüğüm şeyleri hiçbir zaman unutamayacağım.' Garip mesajlaşmalardan fotoğraflara kadar her şey vardı.'

5. "İntern olarak çalıştığım sırada patronumu iş bilgisiyarında World of Warcraft oynarken yakaladım."

5. "İntern olarak çalıştığım sırada patronumu iş bilgisiyarında World of Warcraft oynarken yakaladım."
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6. "Bankamızdaki bir menajer iş bilgisiyarından gerçek parayla kumar oynarken yakalandı."

6. "Bankamızdaki bir menajer iş bilgisiyarından gerçek parayla kumar oynarken yakalandı."

'Daha sonra hızlıca kovuldu zaten.'

7. "Eski patronum kovulmadan önce birçok kez iş yerinde uygunsuz içerik izlerken yakalandı."

7. "Eski patronum kovulmadan önce birçok kez iş yerinde uygunsuz içerik izlerken yakalandı."

8. "Çalıştığım bir şirketteki patronuma her 6 ayda bir yeni laptop verirlerdi."

8. "Çalıştığım bir şirketteki patronuma her 6 ayda bir yeni laptop verirlerdi."

'Nasıl başarıyordu bilmiyorum ama genelde 6 ay içerisinde bilgisiyarı vasat hale getiriyordu. Kırık ekran, parçalanmış klavye ve aklınıza ne gelirse.'

9. "Bilgisiyarların daha ilk çıktığı zamanlarda çalışanlardan birisi beni çağırarak bilgisiyarın 'alevler içinde olduğunu söyledi'."

9. "Bilgisiyarların daha ilk çıktığı zamanlarda çalışanlardan birisi beni çağırarak bilgisiyarın 'alevler içinde olduğunu söyledi'."

'Gittiğimde bilgisiyar gerçekten yanıyordu. Hemen fişini çektik ve yanmayı kesti. Daha sonra fişini taksak tekrar yanar mı diye merak ettik ve gerçekten de yanmaya devam etti.'

10. "Çalışanlardan birisi bizden izin almadan serverlerimizde yasa dışı siteler hostluyordu."

10. "Çalışanlardan birisi bizden izin almadan serverlerimizde yasa dışı siteler hostluyordu."

'Keşfedilince kovuldu tabii.'

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11. "İş yerinden birisi bilgisiyar geçmişi yüzünden kovulmuştu."

11. "İş yerinden birisi bilgisiyar geçmişi yüzünden kovulmuştu."

'Herkes yaptığı kötü şeyin ne olduğu hakkında teoriler üretirken daha sonra aslında yasadışı bir şekilde egzotik kaplumbağaları sattığını öğrendik.'

12. "Çalışanlarımızdan birisi toplantı sırasında film izlemeyi denemişti."

12. "Çalışanlarımızdan birisi toplantı sırasında film izlemeyi denemişti."

'Arkasındaki camdan bütün ekranını görebildiğimizi unuttu.'

13. "Eski menajerlerimden birisi iş mailini kullanarak başvurduğu bir iş yerinin mülakat görüşmesine onay vermişti."

13. "Eski menajerlerimden birisi iş mailini kullanarak başvurduğu bir iş yerinin mülakat görüşmesine onay vermişti."

'Başka bir iş bulabildiği için çok şanslıydı çünkü kısa bir süre sonra bu yaptığından dolayı kovuldu.'

14. "Şirket bilgisiyarını kullanarak Torrent dosyalar indiriyordu."

14. "Şirket bilgisiyarını kullanarak Torrent dosyalar indiriyordu."

'Nasıl böyle bir şeyin kabul edileceğini düşündü acaba...'

15. "Arkadaşım, iş yerindeki bilgisiyarları kullarak kripto madenciliği yapıyordu. Yakalandıktan sonra bütün kazancına el koydular."

15. "Arkadaşım, iş yerindeki bilgisiyarları kullarak kripto madenciliği yapıyordu. Yakalandıktan sonra bütün kazancına el koydular."

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