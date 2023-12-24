Masabaşı Çalışan Beyaz Yakalıların İş Yerlerinde Karşılaştıkları Birbirinden Absürt 15 Olay
Masabaşı Çalışan Beyaz Yakalıların İş Yerlerinde Karşılaştıkları Birbirinden Absürt 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, insanların iş yerlerindeki çalışanlar tarafından bilgisiyarda yapılmış en çılgınca 15 harekete bakacağız.
Sizin de benzer tecrübeleriniz olduysa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bilgisiyarlar ilk çıktığında çok yavaşlardı ve işlem yapmak çok uzun sürüyordu."
2. "Şirketimizden bir çalışan hazırladığı raporlara hep kendi kodunu eklerdi."
3. "İş yerinde bazenleri e-mail dosyalarını yedeklemem ve gözetleme kurumlarına teslim etmem gerekiyor."
4. "Çalıştığım iş yerinden birisi performans sorunları yüzünden kovulmuştu."
5. "İntern olarak çalıştığım sırada patronumu iş bilgisiyarında World of Warcraft oynarken yakaladım."
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6. "Bankamızdaki bir menajer iş bilgisiyarından gerçek parayla kumar oynarken yakalandı."
7. "Eski patronum kovulmadan önce birçok kez iş yerinde uygunsuz içerik izlerken yakalandı."
8. "Çalıştığım bir şirketteki patronuma her 6 ayda bir yeni laptop verirlerdi."
9. "Bilgisiyarların daha ilk çıktığı zamanlarda çalışanlardan birisi beni çağırarak bilgisiyarın 'alevler içinde olduğunu söyledi'."
10. "Çalışanlardan birisi bizden izin almadan serverlerimizde yasa dışı siteler hostluyordu."
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11. "İş yerinden birisi bilgisiyar geçmişi yüzünden kovulmuştu."
12. "Çalışanlarımızdan birisi toplantı sırasında film izlemeyi denemişti."
13. "Eski menajerlerimden birisi iş mailini kullanarak başvurduğu bir iş yerinin mülakat görüşmesine onay vermişti."
14. "Şirket bilgisiyarını kullanarak Torrent dosyalar indiriyordu."
15. "Arkadaşım, iş yerindeki bilgisiyarları kullarak kripto madenciliği yapıyordu. Yakalandıktan sonra bütün kazancına el koydular."
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