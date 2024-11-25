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Mardin'deki Süryani Kilisesine İstanbul'dan Yoga Yapmaya Giden Grup Gündem Oldu

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Mardin'deki Süryani Kilisesine İstanbul'dan Yoga Yapmaya Giden Grup Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.11.2024 - 13:17

Mardin farklı dinlerin ve farklı kültürlerin bir arada ve ahenkle yaşandığı büyülü bir şehir. Özellikle şehirdeki tarihi yapılar insanları daha da etkiliyor. Şehrin ilçelerinden olan Savur'daki bir kilisede ise ilginç bir olay yaşandı. Süryani kilisesine yoga yapmaya giden bir grup sosyal medyada gündem oldu. Haberin detayları aşağıda 👇

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Mardin'in merkezinden yaklaşık 1000 yıl daha eski olan bir yerleşim Savur ilçesi. Bu ilçenin 7 km uzağında ise farklı dinlerin bir arada ve ahenk içinde yaşatıldığı Kıllıt köyü bulunuyor.

Mardin'in merkezinden yaklaşık 1000 yıl daha eski olan bir yerleşim Savur ilçesi. Bu ilçenin 7 km uzağında ise farklı dinlerin bir arada ve ahenk içinde yaşatıldığı Kıllıt köyü bulunuyor.

Kıllıt köyündeki bir kilisede, İstanbul'dan gelen yogacıların yoga yapması bugün sosyal medyanın gündeminde.

Kıllıt köyündeki bir kilisede, İstanbul'dan gelen yogacıların yoga yapması bugün sosyal medyanın gündeminde.

Süryani kilisesinde gerçekleşen yoga etkinliği Instagram hesaplarından da paylaşıldı.

Süryani kilisesinde gerçekleşen yoga etkinliği Instagram hesaplarından da paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu etkinlikle ilgili çeşitli yorumlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu etkinlikle ilgili çeşitli yorumlarda bulundu.
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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