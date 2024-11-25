Mardin'deki Süryani Kilisesine İstanbul'dan Yoga Yapmaya Giden Grup Gündem Oldu

Mardin farklı dinlerin ve farklı kültürlerin bir arada ve ahenkle yaşandığı büyülü bir şehir. Özellikle şehirdeki tarihi yapılar insanları daha da etkiliyor. Şehrin ilçelerinden olan Savur'daki bir kilisede ise ilginç bir olay yaşandı. Süryani kilisesine yoga yapmaya giden bir grup sosyal medyada gündem oldu. Haberin detayları aşağıda 👇