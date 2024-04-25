Mardin’de Akılalmaz Kaza: Anne ve Bebeğine Araba Çarptı, Yerden Kalkarken Kamyonet Çarptı!

Mardin Midyat ilçesinde, kucağındaki bebeği ve elindeki çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün, hafif yaralanan anne ile bebeğini hastaneye götürmek istediği sırada bu kez de kadın ile bebeğine kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp kamyonetin kasasına düşen anne ile kucağındaki bebeği ağır yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.