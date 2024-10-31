Mansur Yavaş’tan Esenyurt Belediyesi’ne Kayyum Tepkisi: “Hukuk Devleti Adına Endişe Verici”
Mansur Yavaş’tan Esenyurt Belediyesi’ne Kayyum Tepkisi: “Hukuk Devleti Adına Endişe Verici”
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir' dedi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.
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Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:
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Demokrasi ve hukuk devleti mi? Başkan, ülke içindekilerle beraber anayasanın ikinci maddesinde sıralanmış hiçbir ilkeye uymuyor.
kimi kötülesek daha kötüsü çıkıyor
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