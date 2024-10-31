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Mansur Yavaş’tan Esenyurt Belediyesi’ne Kayyum Tepkisi: “Hukuk Devleti Adına Endişe Verici”

Mansur Yavaş’tan Esenyurt Belediyesi’ne Kayyum Tepkisi: “Hukuk Devleti Adına Endişe Verici”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2024 - 10:20 Son Güncelleme: 31.10.2024 - 10:32

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir' dedi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.  

2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?

3. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu Yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.  

4. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. 

5. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir.

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Bozkurt

Demokrasi ve hukuk devleti mi? Başkan, ülke içindekilerle beraber anayasanın ikinci maddesinde sıralanmış hiçbir ilkeye uymuyor.

yasinkursun01

kimi kötülesek daha kötüsü çıkıyor

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