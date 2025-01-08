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Manita Parası Yiyenlerden Aptallığıyla Barışanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Manita Parası Yiyenlerden Aptallığıyla Barışanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2025 - 18:19

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı açtığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sağlığa zararlı olduğunu da belirtelim.

Sağlığa zararlı olduğunu da belirtelim.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

50? 60?

50? 60?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Para azaldıkça mantık da azalıyor.

Para azaldıkça mantık da azalıyor.
twitter.com

Study & travel

Study & travel
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Her şeyi de aratamazsın.

Her şeyi de aratamazsın.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sherlock kalk. Büyüğün geldi.

Sherlock kalk. Büyüğün geldi.
twitter.com

Bu akım da epey sürdü.

Bu akım da epey sürdü.
twitter.com

Yarın yine buralardayız 👋

Yarın yine buralardayız 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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