Kramponla Gezen Erkek Karizmasından Herkesin Muhalif Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kramponla Gezen Erkek Karizmasından Herkesin Muhalif Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi gündemsizlikten birbirimize sardığımız Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Maskotları sempatiklikleriyle bilirdik.
Hayat biter, sınav bitmez.
Total 90 olsa 10/10 olurmuş.
Aynı kazağın laciverti.
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Annenin bunu garipsememesi?
👇
Gözlükle iki çifttir?
🤔
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Atasözü olur.
👇
👇
Şöyle bir paylaşım geldi.
Ancak iyinin de iyisi hep oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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