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Kramponla Gezen Erkek Karizmasından Herkesin Muhalif Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kramponla Gezen Erkek Karizmasından Herkesin Muhalif Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2025 - 19:02

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi gündemsizlikten birbirimize sardığımız Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Maskotları sempatiklikleriyle bilirdik.

Maskotları sempatiklikleriyle bilirdik.
twitter.com

Hayat biter, sınav bitmez.

Hayat biter, sınav bitmez.
twitter.com

Total 90 olsa 10/10 olurmuş.

Total 90 olsa 10/10 olurmuş.
twitter.com

Aynı kazağın laciverti.

Aynı kazağın laciverti.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Annenin bunu garipsememesi?

Annenin bunu garipsememesi?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Gözlükle iki çifttir?

Gözlükle iki çifttir?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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Atasözü olur.

Atasözü olur.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Şöyle bir paylaşım geldi.

Şöyle bir paylaşım geldi.
twitter.com

Ancak iyinin de iyisi hep oldu.

Ancak iyinin de iyisi hep oldu.
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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