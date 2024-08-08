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Maluma'nın Çocukluğundan Peri Kızı Bella Hadid'e 8 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Maluma'nın Çocukluğundan Peri Kızı Bella Hadid'e 8 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:31

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Joe Jonas çocukluğuna döndü.

Joe Jonas çocukluğuna döndü.

Charlie Puth tıraş oldu.

Charlie Puth tıraş oldu.

Post Malone tüfeğini eline aldı.

Post Malone tüfeğini eline aldı.

Maluma çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Maluma çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Cardi B hamile karnıyla dans etti.

Cardi B hamile karnıyla dans etti.
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Bella Hadid peri kızı oldu.

Bella Hadid peri kızı oldu.

Blake Lively abartılı saçıyla poz verdi.

Blake Lively abartılı saçıyla poz verdi.

Kendall Jenner çantasıyla magazin muhabirlerinden kaçtı.

Kendall Jenner çantasıyla magazin muhabirlerinden kaçtı.

Selena Gomez güzelliğiyle ışıldadı.

Selena Gomez güzelliğiyle ışıldadı.

Bella Thorne saç rengini takipçilerine sordu.

Bella Thorne saç rengini takipçilerine sordu.
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Katy Perry tatilin keyfini çıkarttı.

Katy Perry tatilin keyfini çıkarttı.

Michelle Morrone kedi severken kendinden geçti.

Michelle Morrone kedi severken kendinden geçti.
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