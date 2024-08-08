Maluma'nın Çocukluğundan Peri Kızı Bella Hadid'e 8 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Maluma'nın Çocukluğundan Peri Kızı Bella Hadid'e 8 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Joe Jonas çocukluğuna döndü.
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Charlie Puth tıraş oldu.
Post Malone tüfeğini eline aldı.
Maluma çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Cardi B hamile karnıyla dans etti.
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Bella Hadid peri kızı oldu.
Blake Lively abartılı saçıyla poz verdi.
Kendall Jenner çantasıyla magazin muhabirlerinden kaçtı.
Selena Gomez güzelliğiyle ışıldadı.
Bella Thorne saç rengini takipçilerine sordu.
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Katy Perry tatilin keyfini çıkarttı.
Michelle Morrone kedi severken kendinden geçti.
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