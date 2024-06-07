Mahkeme Başkanından Kız Çocuğunu Taciz Eden Sanığa 'Nasihat': "Küçük Kızlardan Uzak Dur"

Zonguldak’ta 14 yaşındaki İ.A.’ya cinsel tacizde bulunduğu için 13 yıl 4 ay hapis cezası alan 25 yaşındaki Uğur A.’nın cezası, Yargıtay tarafından bozulmuş ve dosyanın aynı çocuğa istismarda bulunan Anıl. C.A. ile birleştirilmesine karar vermişti. Davanın bugün görülen duruşmasında ise Uğur A. yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Kararı veren mahkeme başkanı, serbest kalan Uğur A.’ya “küçük kızlardan uzak dur” uyarısında bulundu.