Mahkeme Başkanından Kız Çocuğunu Taciz Eden Sanığa 'Nasihat': "Küçük Kızlardan Uzak Dur"
Mahkeme Başkanından Kız Çocuğunu Taciz Eden Sanığa 'Nasihat': "Küçük Kızlardan Uzak Dur"
Zonguldak’ta 14 yaşındaki İ.A.’ya cinsel tacizde bulunduğu için 13 yıl 4 ay hapis cezası alan 25 yaşındaki Uğur A.’nın cezası, Yargıtay tarafından bozulmuş ve dosyanın aynı çocuğa istismarda bulunan Anıl. C.A. ile birleştirilmesine karar vermişti. Davanın bugün görülen duruşmasında ise Uğur A. yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Kararı veren mahkeme başkanı, serbest kalan Uğur A.’ya “küçük kızlardan uzak dur” uyarısında bulundu.
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Olay, 2022 yılının Ocak ayında İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Uğur A., evine davet ettiği İ.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.'nın annesi, polise giderek şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde; Uğur A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Uğur A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur A.'ya geçen yıl haziran ayında, 'iyi hal' indirimi ile 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanık, hükümle birlikte tutuklandı. İ.A. isimli kız çocuğunun 2021 yılında Anıl C.A. tarafından da cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü soruşturma da tamamlandı. Anıl C.A. hakkında da geçen yıl 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
İki sanık da savunmalarında, suçlamaları reddetti. 13 yıl 4 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nde onaylanan Uğur A.'nın avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, Anıl C.A. ve Uğur A. dosyalarının hukuki ve fiili bağlantıları gerekçesiyle birlikte görülmesi gerektiğine karar vererek kararı usulden bozdu. Anıl C.A.'nın yargılaması devam ederken, Uğur A.'nın ise yeniden yargılanmasına karar verildi.
Bozma kararı sonrası Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Uğur A. ve 3 avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Kurum avukatı ve savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Suçsuz olduğunu ve cezaevinde epilepsi krizleri geçirdiğini anlatan Uğur A. tahliyesini isterken, “Ben ceza infaz kurumundayken epilepsi hastalığım nedeniyle zorluk çekiyorum. Hastaneye ambulansla götürüldüğüm oldu. Cezaevinde mağdur oluyorum. Ailemin yaşı ve hastalıkları sebebiyle onlara bakmakla yükümlüyüm. Onlar da mağdur oldu. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Sanık avukatlarından Namık Çağalı, kız çocuğunun ilk olarak birleşen dosya sanığı Anıl C.A. hakkında şikayette bulunduğunu, o dosyadaki iddiaların daha yoğun olduğunu ancak sanığın tutuksuz yargılandığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.
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Mahkeme heyeti, iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Heyet, sanığın 1 yıldır tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın tedbir niteliğinde olması durumlarını göz önüne alarak Uğur A.'yı yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye etti. Kararını açıklayan mahkeme başkanı sanığa, “Diğer dosyada eksiklikler var. Şu aşamada kısa sürede karar veremiyoruz. Tahliyene karar verdik. Dışarı çıktığında umarım yaşı küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır” dedi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
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Küçük kızlardan uzak dur , senin suçlu olarak bir daha bu suçu işlemeyeceğini biliyoruz ve sana güveniyoruz - Standart Tr Mahkemesi .
yüzünü neden kapatıyorlar o küçük kızlardan uzak durmayacaktır. en azından yularını saldıklarınızın yüzünü gösterin ki dışarda olanlar kendilerini kimden kor... Devamını Gör
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