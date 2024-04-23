İngiltere’de Tecavüz Skandalı: 2 Premier Lig Yıldızı Tutuklandı İddiası
İngiltere’de Tecavüz Skandalı: 2 Premier Lig Yıldızı Tutuklandı İddiası
İngiliz basını, Premier Lig’de forma giyen 2 yıldızın tecavüz suçlamasıyla geçtiğimiz cuma günü tutuklandığını ve kefalet ile serbest kaldığını iddia etti. Futbolcuların isimleri ise haberde yer almadı.
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İngiltere’nin en yüksek ligi Premier Lig’de oynayan iki genç yıldız futbolcunun tecavüz sebebiyle tutuklandığı iddia edildi.
The Sun’da yer alan habere, 19 yaşındaki iki futbolcudan biri tecavüz diğeri ise tecavüze yardım sebebiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Futbolcular daha sonra kefaletle serbest kaldı.
Mağdur kadınların ifadesi sonrasında harekete geçen polis ekipleri, futbolcularından birini oynadığı kulübün stadyumunda gözaltına aldı.
İngiltere’de daha önce Mason Greenwood ve Benjamin Mendy tecavüz iddiasıyla gündeme gelmişti..
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