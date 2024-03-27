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Mahfi Eğilmez, Servet Vergisinden Önce Yapılması Gerekenleri Söyledi: Tepkiler Gecikmedi

Mahfi Eğilmez, Servet Vergisinden Önce Yapılması Gerekenleri Söyledi: Tepkiler Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 09:16

Son günlerde konuşulan servet vergisine farklı bir bakış açısı iktisatçı Mahfi Eğilmez'den geldi.

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Dünyanın en zenginlerinin geçen yıllarda Davos'ta başlattığı servet vergisi tartışmasında Türkiye'de de seçimlerin ardından reddedilse de getirilmesi beklenen yeni vergilerde servet vergisi öne çıktı.

Dünyanın en zenginlerinin geçen yıllarda Davos'ta başlattığı servet vergisi tartışmasında Türkiye'de de seçimlerin ardından reddedilse de getirilmesi beklenen yeni vergilerde servet vergisi öne çıktı.

Ünlü patronlardan SASA'nın sahibi Erdemoğlu'nun sözleri gündemde yankılandı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de bu konuya değinerek, öncelikle kayıt dışının azaltılması gerektiğini savundu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de bu konuya değinerek, öncelikle kayıt dışının azaltılması gerektiğini savundu.

Servet vergisinin Türkiye'de sıkıntılar içerdiğini belirten Eğilmez, kayıt dışı ekonominin yaygın olmaması gerektiğini, kayıt içinde kalanların da servet vergisiyle yeniden vergiye maruz kalarak cezalandırılmış olacaklarını savundu. .

Eğilmez, bütçe açıklarını kapatmanın asıl yolunun da kamu kesimindeki israfın kaldırılması olduğunu belirtti.

Sosyal medyada da gerek destek,

Sosyal medyada da gerek destek,
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Gerek eleştiri dolu yorumlar görüldü.

Gerek eleştiri dolu yorumlar görüldü.
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Bir kesim zenginlerden vergi alınamaması gerektiğinin savunulduğunu sanarken,

Bir kesim zenginlerden vergi alınamaması gerektiğinin savunulduğunu sanarken,
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Bir kesim de vergilerin sadece fakirler için olduğunu zannetti.

Bir kesim de vergilerin sadece fakirler için olduğunu zannetti.
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Oysa verginin adaleti öncelikle toplanmasından başlarken,

Oysa verginin adaleti öncelikle toplanmasından başlarken,
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Türkiye'de toplanmasında da sorunlar olduğu görülen vergilerin

Türkiye'de toplanmasında da sorunlar olduğu görülen vergilerin
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Vergiden kaçınma ya da kaçma konusunda önce olanlardan yine alınamayacaktı.

Vergiden kaçınma ya da kaçma konusunda önce olanlardan yine alınamayacaktı.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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