Mahfi Eğilmez, Servet Vergisinden Önce Yapılması Gerekenleri Söyledi: Tepkiler Gecikmedi
Mahfi Eğilmez, Servet Vergisinden Önce Yapılması Gerekenleri Söyledi: Tepkiler Gecikmedi
Son günlerde konuşulan servet vergisine farklı bir bakış açısı iktisatçı Mahfi Eğilmez'den geldi.
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Dünyanın en zenginlerinin geçen yıllarda Davos'ta başlattığı servet vergisi tartışmasında Türkiye'de de seçimlerin ardından reddedilse de getirilmesi beklenen yeni vergilerde servet vergisi öne çıktı.
İktisatçı Mahfi Eğilmez de bu konuya değinerek, öncelikle kayıt dışının azaltılması gerektiğini savundu.
Sosyal medyada da gerek destek,
Gerek eleştiri dolu yorumlar görüldü.
Bir kesim zenginlerden vergi alınamaması gerektiğinin savunulduğunu sanarken,
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Bir kesim de vergilerin sadece fakirler için olduğunu zannetti.
Oysa verginin adaleti öncelikle toplanmasından başlarken,
Türkiye'de toplanmasında da sorunlar olduğu görülen vergilerin
Vergiden kaçınma ya da kaçma konusunda önce olanlardan yine alınamayacaktı.
Siz ne dersiniz?
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