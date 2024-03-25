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Sasa'nın Patronundan "Servet Vergisi Gelsin" Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sasa'nın Patronundan "Servet Vergisi Gelsin" Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 11:44 Son Güncelleme: 25.03.2024 - 11:45

Seçim sonrası yeni vergilerin konuşulduğu, ekonomi yönetiminin de ısrarla reddettiği bu dönemde vergilerle ilgili önemli bir çıkış, son yılların dikkat çeken hissesi SASA'nın patronundan geldi.

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Vergi adaletinde, özellikle dolaylı ve doğrudan vergi oranlarında dengelerin dünyadan ayrıştığı Türkiye'de servet vergisi bir patron tarafından gündeme gelince ilgi çekti.

Vergi adaletinde, özellikle dolaylı ve doğrudan vergi oranlarında dengelerin dünyadan ayrıştığı Türkiye'de servet vergisi bir patron tarafından gündeme gelince ilgi çekti.

Dünyada da son yıllarda zenginlerin 'servetimizden vergi alın' diye ısrar ettiği bu dönemde servet vergisi gündeme geldi.

SASA'nın da dahil olduğu Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ekonomide Ramazan ve bayramın tersten yaşanarak "Önce bayram yaptık, arkasından Ramazan geldi" dediği ortamda, düşük faizli kredi kullananların da büyük kârlar elde ettiğini ancak bir bölümünün işine yatırmadığını söyledi.

SASA'nın da dahil olduğu Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ekonomide Ramazan ve bayramın tersten yaşanarak "Önce bayram yaptık, arkasından Ramazan geldi" dediği ortamda, düşük faizli kredi kullananların da büyük kârlar elde ettiğini ancak bir bölümünün işine yatırmadığını söyledi.

Ekonomim'de Vahap Munyar'a konuşan Erdemoğlu, kemer sıkmanın hiç kolay olmayacağını söylerken, 'Tatlı tatlı yersen acısını sonradan çekersin'  diye ifade ettiği dönem için 'Bedel ödeme dönemindeyiz. Üstelik, bu dönem kısa değil, en az 4-5 yıl sürecek' dedi.

Rahmi Koç da söylemişti.

Rahmi Koç da söylemişti.

Devlet memurları için Rahmi Koç'a benzer şekilde, '2002 yılında kamuda 2.5 milyon kişi çalışıyordu. Şimdi 6 milyona yakın kamu çalışanı var. Bu durum büyük kambur. Ya kamuda çalışan sayısını hızla azaltacaksın ya da maaşlarını düşük tutacaksın. Başka seçenek yok' diyen SASA'nın patronu, emeklilik sisteminde de dünyada 4 çalışana karşı 1 emekli dengesinin, Türkiye'de 1,6-1,7 çalışana karşılık olduğunu söyleyerek 'Bu, SGK için büyük yük. Sürdürülebilir bir durum değil' ifadelerini kullandı.

Bakınız.

Erdemoğlu'nun açıklamalarında en çok "servet vergisi" dikkat çekti.

Erdemoğlu'nun açıklamalarında en çok "servet vergisi" dikkat çekti.

Yaşanan ekonomik krizle gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çeken Erdemoğlu, çözüm olarak da 'Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var' dedi. 

'Servet Vergisi' formülü için de 'Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın. Servet Vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin. 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak Servet Vergisi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur' dedi.

İbrahim Erdemoğlu, "Yüzde 1 veya 2’lik Servet Vergisi kimseyi zorlamaz. 1 milyar dolarlık şirketi olan, yüzde 1’den 10 milyon doları 24 ayda rahatlıkla öder" diye de ekledi.

İbrahim Erdemoğlu, "Yüzde 1 veya 2’lik Servet Vergisi kimseyi zorlamaz. 1 milyar dolarlık şirketi olan, yüzde 1’den 10 milyon doları 24 ayda rahatlıkla öder" diye de ekledi.

Kaynakların da '150 milyar dolar bütçe dışında, şeffaf, denetime tabi ayrı bir fonda tutulsun. 50 milyar doları 6 Şubat depremi kapsamından 11 ilimize harcansın. 100 milyar dolar da başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kentsel dönüşümü için kullanılsın' diye görüş belirtti.

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Sosyal medyada çok dikkat çeken bu açıklamalara yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada çok dikkat çeken bu açıklamalara yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

İktisatçı Mahfi Eğilmez, öneriyi yanlış buldu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, öneriyi yanlış buldu.
twitter.com

"Yük sıradan vatandaşın üzerinde."

"Yük sıradan vatandaşın üzerinde."
twitter.com

Erdemoğlu'nun 6 Milyon dediği 180bin USD

Bu bir servet değil. Ortalama bir çok kişide var bu para.

Yani yine olayı halka yayma peşinde beyefendi

Ama önemli bir konu var

Kimse böyle bir verginin doğru harcanacağına inanmıyor

Vergi afları, adaletsizliği ve usulsüzlükler insanların inancını yok etti

Doğru dürüst bir düzenleme ve güven gelmeden kimseyi ödemeye ikna edemezler

KDV ve ÖTV ye, yani halka bu yüzden yükleniyorlar

"İstiflenen servetin yeniden dağıtılması konuşulmalı"

"İstiflenen servetin yeniden dağıtılması konuşulmalı"
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Gündem mi?

Gündem mi?
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Sizce servet vergisi ne kadar olmalı?

Sizce servet vergisi ne kadar olmalı?
twitter.com

Servet Vergisi olmalı mı?

Servet Vergisi olmalı mı?
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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