Sasa'nın Patronundan "Servet Vergisi Gelsin" Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Erdemoğlu'nun 6 Milyon dediği 180bin USD

Bu bir servet değil. Ortalama bir çok kişide var bu para.

Yani yine olayı halka yayma peşinde beyefendi

Ama önemli bir konu var

Kimse böyle bir verginin doğru harcanacağına inanmıyor

Vergi afları, adaletsizliği ve usulsüzlükler insanların inancını yok etti

Doğru dürüst bir düzenleme ve güven gelmeden kimseyi ödemeye ikna edemezler

KDV ve ÖTV ye, yani halka bu yüzden yükleniyorlar