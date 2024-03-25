Sasa'nın Patronundan "Servet Vergisi Gelsin" Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sasa'nın Patronundan "Servet Vergisi Gelsin" Açıklaması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Seçim sonrası yeni vergilerin konuşulduğu, ekonomi yönetiminin de ısrarla reddettiği bu dönemde vergilerle ilgili önemli bir çıkış, son yılların dikkat çeken hissesi SASA'nın patronundan geldi.
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Vergi adaletinde, özellikle dolaylı ve doğrudan vergi oranlarında dengelerin dünyadan ayrıştığı Türkiye'de servet vergisi bir patron tarafından gündeme gelince ilgi çekti.
SASA'nın da dahil olduğu Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ekonomide Ramazan ve bayramın tersten yaşanarak "Önce bayram yaptık, arkasından Ramazan geldi" dediği ortamda, düşük faizli kredi kullananların da büyük kârlar elde ettiğini ancak bir bölümünün işine yatırmadığını söyledi.
Rahmi Koç da söylemişti.
Erdemoğlu'nun açıklamalarında en çok "servet vergisi" dikkat çekti.
İbrahim Erdemoğlu, "Yüzde 1 veya 2’lik Servet Vergisi kimseyi zorlamaz. 1 milyar dolarlık şirketi olan, yüzde 1’den 10 milyon doları 24 ayda rahatlıkla öder" diye de ekledi.
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Sosyal medyada çok dikkat çeken bu açıklamalara yorumlar da gecikmedi.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, öneriyi yanlış buldu.
"Yük sıradan vatandaşın üzerinde."
"İstiflenen servetin yeniden dağıtılması konuşulmalı"
Gündem mi?
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Sizce servet vergisi ne kadar olmalı?
Servet Vergisi olmalı mı?
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