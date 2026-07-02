Madımak Katliamı’nın 33. Yılı: Sivas’ta Ne Olmuştu?

Madımak Katliamı yalnızca 2 Temmuz günü yaşanan saldırıyla değil, öncesinde oluşan atmosferle de tartışıldı. Etkinlikler başlamadan önce kentte dağıtılan bildiriler ve yerel yayınlar, Aziz Nesin’i ve şenliklere katılanları hedef alan bir gerilimin oluşmasına neden oldu.

Aziz Nesin’in Salman Rüşdi’nin “Şeytan Ayetleri” kitabından bölümleri yayımlaması, saldırıyı kışkırtan çevreler tarafından gerekçe haline getirildi. Ancak hedef yalnızca bir kişi değildi. Otelde bulunan aydınlar, sanatçılar ve etkinlik katılımcıları kalabalığın saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Olayların saatler boyunca büyümesine rağmen otelde bulunanların zamanında tahliye edilememesi, güvenlik güçlerinin müdahalede yetersiz kaldığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. Madımak Katliamı; ihmaller, geç müdahale ve siyasi sorumluluk tartışmalarıyla da anıldı.