Madımak Katliamı’nın 33. Yılı: Sivas’ta Ne Olmuştu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye yakın tarihinin en acı olaylarından biri olan Madımak Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçti. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için kente gelen aydın, sanatçı, yazar ve ozanların kaldığı Madımak Oteli ateşe verildi. Yangında 33 aydın, sanatçı ve yazar ile 2 otel çalışanı yaşamını yitirdi. Katliam, aradan geçen yıllara rağmen hem yaşanan can kayıpları hem de dava sürecindeki zamanaşımı ve cezasızlık tartışmalarıyla hafızalardaki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Temmuz 1993, Türkiye’nin yakın tarihinde derin bir yara olarak kaldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madımak Oteli saatlerce kuşatıldı
Katliama giden süreçte hedef gösterme tartışıldı
Dava süreci, zamanaşımı tartışmalarıyla gündemde kaldı
Madımak Oteli bugün ne durumda?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın