‘Madame Claude’ Çanakkale’de Yakalandı: Uluslararası Kadın Ticareti Suçlamasıyla Aranıyordu
‘Madame Claude’ Çanakkale’de Yakalandı: Uluslararası Kadın Ticareti Suçlamasıyla Aranıyordu
Hakkında kırmızı bültenler arama kararı bulunan ‘Madame Claude’ lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde düğün hazırlığı yaparken yakalandı. Mirxanova, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu birçok kadını kötü yola düşürdüğü suçlamasıyla aranıyordu.
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Dünyanın birçok ülkesinde genelevlere kadın pazarladığı iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkartılan ‘Madame Claude’ lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğünün orta çalışmasıyla yakalandı.
İnterpol tarafından ‘Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde evlilik hazırlığında olduğu tespit edili.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mirxanova, deport edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Madame Claude'nin 15 gün önce ilçedeki esnaflık yapan M.Ş. ile için nikah masasına oturttuğu ortaya çıktı.
Hala yaşananlara inanamayan vatandaş; “Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı.
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Nilufar Mirxanova'nın gözaltındaki görüntüleri 👇
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