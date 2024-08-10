Macera Severlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 11 Animasyon
Macera Severlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 11 Animasyon
Birbirinden eğlenceli, macera dolu animasyon filmlerini listeledik. Macera başlasın!
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1. Spirited Away (2001)
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2. The Lion King (1994)
3. WALL.E (2008)
4. Up (2009)
5. Finding Nemo (2003)
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6. Ratatouille (2007)
7. How to Train Your Dragon (2010)
8. Zootopia (2016)
9. The Incredibles (2004)
10. Kubo and the Two Strings (2016)
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