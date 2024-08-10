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Macera Severlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 11 Animasyon

etiket Macera Severlerin Mutlaka İzlemesi Gereken 11 Animasyon

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 13:01

Birbirinden eğlenceli, macera dolu animasyon filmlerini listeledik. Macera başlasın!

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1. Spirited Away (2001)

2. The Lion King (1994)

3. WALL.E (2008)

4. Up (2009)

5. Finding Nemo (2003)

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6. Ratatouille (2007)

7. How to Train Your Dragon (2010)

8. Zootopia (2016)

9. The Incredibles (2004)

10. Kubo and the Two Strings (2016)

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11. Moana (2016)

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