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Maça Giden Rodriguez'den Bieber'ın Parti Ruhuna 3 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Maça Giden Rodriguez'den Bieber'ın Parti Ruhuna 3 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2024 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez

Emrata

Emrata

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Hailey Bieber

Hailey Bieber
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Joe Jonas

Joe Jonas

Madonna

Madonna

Madelaine Petsch

Madelaine Petsch

Rosie Huntington

Rosie Huntington

Romeo Beckham

Romeo Beckham
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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