Love Bombing, Ghosting Şimdi de Throning! Yeni Flört Trendi Throning'i Masaya Yatırıyoruz
Love Bombing, Ghosting Şimdi de Throning! Yeni Flört Trendi Throning'i Masaya Yatırıyoruz
Son zamanlarda çok fazla ilişki trendi çıktı ortaya. Her birini de takip etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Love bombing'in sevfiye boğmak, ghostingin ise görmezden gelmek olduğunu biliyorsunuzdur. Tam bu trendlere alıştık derken şimdilerde karşımıza yeni bir kelime daha çıktı: Throning.
Peki throning tam olarak nedir?
Gelin, birlikte inceleyelim.
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Love bombing, gaslighting, ghosting terimlerine zoraki alıştık derken şimdilerde yeni bir kelime daha çıktı karşımıza: Throning.
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Peki herkesin dilinde olan bu throning nedir?
Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışma, flört uygulaması kullanan kişilerin yaklaşık yüzde 25'inin "kendilerinden daha cazip" birileriyle eşleşmeye çalıştığını gösteriyor.
"Servet avcısı" denilen "gold-digger" teriminin biraz daha yumuşatılmış hali olan "throning" aslında bireylerin sosyal çevresini değiştirmek istemesinden kaynaklanıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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