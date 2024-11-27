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Love Bombing, Ghosting Şimdi de Throning! Yeni Flört Trendi Throning'i Masaya Yatırıyoruz

Love Bombing, Ghosting Şimdi de Throning! Yeni Flört Trendi Throning'i Masaya Yatırıyoruz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 14:20

Son zamanlarda çok fazla ilişki trendi çıktı ortaya. Her birini de takip etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Love bombing'in sevfiye boğmak, ghostingin ise görmezden gelmek olduğunu biliyorsunuzdur. Tam bu trendlere alıştık derken şimdilerde karşımıza yeni bir kelime daha çıktı: Throning. 

Peki throning tam olarak nedir?

Gelin, birlikte inceleyelim.

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Love bombing, gaslighting, ghosting terimlerine zoraki alıştık derken şimdilerde yeni bir kelime daha çıktı karşımıza: Throning.

Love bombing, gaslighting, ghosting terimlerine zoraki alıştık derken şimdilerde yeni bir kelime daha çıktı karşımıza: Throning.

Sosyal medyada sıklıkla 'throning' terimini duymuş olabilirsiniz. Bu terim, özellikle Z kuşağı tarafından dilimize kazandırıldı.

Aslında, bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrendiğinizde 'ben bunu biliyordum' diyeceksiniz.

Peki herkesin dilinde olan bu throning nedir?

Peki herkesin dilinde olan bu throning nedir?

New York Post'un aktardığına göre, throning 'aşktan ziyade sosyal statü için flört etmek' anlamına geliyor. 

Throning, en basit tabiriyle yeni tanıştığınız bir insanın karakterinden, tipinden ziyade sosyal statüsüne önem vermek, itibarınızı yükseltmek için biriyle çıkmak demek.

Yani throning yaptığınız zaman, karşınızdaki insanın tipine, karakterine değil de sosyal statüsüne dikkat ediyorsunuz.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışma, flört uygulaması kullanan kişilerin yaklaşık yüzde 25'inin "kendilerinden daha cazip" birileriyle eşleşmeye çalıştığını gösteriyor.

Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışma, flört uygulaması kullanan kişilerin yaklaşık yüzde 25'inin "kendilerinden daha cazip" birileriyle eşleşmeye çalıştığını gösteriyor.

Evet, aslında bu terim uzun yıllardır hayatımızda var. Fakat son zamanlarda birazcık şekil değiştirmiş gibi görünüyor.

"Servet avcısı" denilen "gold-digger" teriminin biraz daha yumuşatılmış hali olan "throning" aslında bireylerin sosyal çevresini değiştirmek istemesinden kaynaklanıyor.

"Servet avcısı" denilen "gold-digger" teriminin biraz daha yumuşatılmış hali olan "throning" aslında bireylerin sosyal çevresini değiştirmek istemesinden kaynaklanıyor.

Bireyler, direkt olarak servet peşinde olmasa bile, girdikleri çevreler sayesinde daha iyi yerlere gelebiliyor, daha fazla tanınırlık kazanıyorlar. Gün sonunda o ilişki bitmiş olsa bile, geriye kazanılan sosyal çevre kalıyor.

Bugüne kadar Hollywood yıldızlarının yanında görmeye aşina olduğumuz kişileri bir düşünün...

Eminiz bu terimin ne anlatmak istediğini daha iyi anlayacaksınız!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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