Love Bombing, Ghosting Şimdi de Throning! Yeni Flört Trendi Throning'i Masaya Yatırıyoruz

Bireyler, direkt olarak servet peşinde olmasa bile, girdikleri çevreler sayesinde daha iyi yerlere gelebiliyor, daha fazla tanınırlık kazanıyorlar. Gün sonunda o ilişki bitmiş olsa bile, geriye kazanılan sosyal çevre kalıyor.

Bugüne kadar Hollywood yıldızlarının yanında görmeye aşina olduğumuz kişileri bir düşünün...

Eminiz bu terimin ne anlatmak istediğini daha iyi anlayacaksınız!