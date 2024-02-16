Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri Dikkat! YÖK'ün Burs Miktarları Artırıldı
Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri Dikkat! YÖK'ün Burs Miktarları Artırıldı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan burslar, 2024 Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere üst sınırdan arttırıldı.
Doktora öğrencilerine yönelik YÖK Doktora Bursu, bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye, çalışanlar için ise 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi.
Belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarında ilk 3 sıraya yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen YÖK Lisans Destek Bursu, 1875 TL'den 3 bin TL'ye, Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin bursu ise 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı.
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2 bira fazla içerler artık..
Üiversite sayıları azaltılmalı önüne gelen üniversiteye gitmemeli. Yalandan devlete yük. Bir de hoşlarına gitmez şimdi bu para :D
normalinde babanda seni disari bosalmaliydi ama demek olmuyor sizin gibi cahil kesim unv istemez 9 yasinda bebegi alir karı yaparsiniz kendinize