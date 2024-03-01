Limon Testiyle Karakter Analizi Yapıyoruz!
Limon Testiyle Karakter Analizi Yapıyoruz!
Basit bir limon testiyle içe kapanık mı yoksa dışa dönük mü olduğunu öğrenebilirsin. Nasıl mı?
Hadi başlayalım!
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Yeni insanlarla tanışmak size de zor geliyor mu?
Eğer bu soruların cevabı evet ise sen 'introvert' yani içe kapanık bir insansın!
Araştırmalara göre beynimizde içe kapanıklığı etkileyen kısımla limon yediğimizde etki eden kısım aynı yer!
Peki ne yapmamız gerekiyor? Sadece bir kağıda limon sürüp tadına bakmanız yeterli!
Limon Testinden Karakter Analizi! İçe kapanık mısın yoksa dışa dönük müsün?
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