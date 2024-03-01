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Limon Testiyle Karakter Analizi Yapıyoruz!

Limon Testiyle Karakter Analizi Yapıyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.03.2024 - 23:05

Basit bir limon testiyle içe kapanık mı yoksa dışa dönük mü olduğunu öğrenebilirsin. Nasıl mı?

Hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni insanlarla tanışmak size de zor geliyor mu?

Yeni insanlarla tanışmak size de zor geliyor mu?

Ya da telefonla konuşmaktan, birisine adres tarif etmeye çalışmaktan nefret ediyor olabilirsin...

Eğer bu soruların cevabı evet ise sen 'introvert' yani içe kapanık bir insansın!

Eğer bu soruların cevabı evet ise sen 'introvert' yani içe kapanık bir insansın!

Peki bundan nasıl emin olabiliriz? 

Ben bazı durumlarda içe kapanığım, bazı durumlarda ise değilim diyor olabilirsin...

Araştırmalara göre beynimizde içe kapanıklığı etkileyen kısımla limon yediğimizde etki eden kısım aynı yer!

Araştırmalara göre beynimizde içe kapanıklığı etkileyen kısımla limon yediğimizde etki eden kısım aynı yer!

O halde bizler de beynimizin bu alanını çalıştırarak içe kapanık bir insan olup olmadığımızı anlayabiliriz, değil mi?

Peki ne yapmamız gerekiyor? Sadece bir kağıda limon sürüp tadına bakmanız yeterli!

Peki ne yapmamız gerekiyor? Sadece bir kağıda limon sürüp tadına bakmanız yeterli!

Sonucunu nasıl öğreneceğinizi ise videomuzu izleyip öğrenebilirsiniz. 

Cevaplarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Limon Testinden Karakter Analizi! İçe kapanık mısın yoksa dışa dönük müsün?

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