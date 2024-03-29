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Limit Yeter mi? Kredi Faizleri Yükselince Kredi Kartıyla Ev ve Araba Alımı Arttı

Limit Yeter mi? Kredi Faizleri Yükselince Kredi Kartıyla Ev ve Araba Alımı Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 13:13

Faizlerdeki yükselişle kredi faizlerinin de yükselmesi kredi kartlarına yüklenen tüketicilerin yeni kullanım alanlarına yönelmelerine neden oldu.

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Kredilerdeki yükselişle kredi kartlarına yönelen vatandaş sadece alışveriş yapmıyor. Sadece temel ihtiyaç almıyor da denilebilir. Kredi kartıyla otomobil, konut ve arsa alımları görülürken, otomobil bayileri kredi kartına 12 ay taksit bile yapmaya başladı.

Kredilerdeki yükselişle kredi kartlarına yönelen vatandaş sadece alışveriş yapmıyor. Sadece temel ihtiyaç almıyor da denilebilir. Kredi kartıyla otomobil, konut ve arsa alımları görülürken, otomobil bayileri kredi kartına 12 ay taksit bile yapmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, kredi kartlarında taksit ve limit düzenlemeleri beklenirken, gayrimenkul ve otomobil satışlarında da ‘kredi kartına 12 ay taksit' ibareleri görülmeye başladı.

Kartlarda harcamalar rekor kırıyordu.

Ticarette sadece perakende değil taşınmaz alımları da kredi kartlarına kayarken, kart kullanımlarının rekoru sürpriz olmadı.

Ticarette sadece perakende değil taşınmaz alımları da kredi kartlarına kayarken, kart kullanımlarının rekoru sürpriz olmadı.

Özellikle otomobil alım satımlarında kredi kartlarının payının arttığı ifade edilirken, bir galerici şu açıklamayı yapıyor:

Özellikle otomobil alım satımlarında kredi kartlarının payının arttığı ifade edilirken, bir galerici şu açıklamayı yapıyor:

'Müşteri bugün otomobil için kredi çekse yüzde 4 ila 5,5 faiz ödeyecek. Kredi bulması da zor, bankalar vermiyor. Ancak kredi kartı ile 500 bin liraya kadar çekim yapabiliyor. Bunun 300 bin liraya kadar olan kısmı 3 ay sıfır faiz, 300 bin lira üzerinde yapılan çekimler ise yüzde 3 vade farkı ile ödenebiliyor'

Bir emlakçının açıklaması da dikkat çekti:

Bir emlakçının açıklaması da dikkat çekti:

'1 ila 3 milyon liralık ev alımlarında kredi kullanımı oluyor. Alıcılar bundan 3 yıl önce konut alımlarının yüzde 70-80’ine kadar kredi kullanabiliyorlardı. Şimdi ise 500 bin lira bile kredi alamıyorlar. Üstelik faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle belli bir birikimi olanlar konut veya arsa alırken, kalan kısmı kredi kartından çektiriyor. 8-10 milyon liralık evlerde bunu yapmak mümkün değil. Uygun fiyatlı evlerde kart kullanılıyor.'

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