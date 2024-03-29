Limit Yeter mi? Kredi Faizleri Yükselince Kredi Kartıyla Ev ve Araba Alımı Arttı
Limit Yeter mi? Kredi Faizleri Yükselince Kredi Kartıyla Ev ve Araba Alımı Arttı
Faizlerdeki yükselişle kredi faizlerinin de yükselmesi kredi kartlarına yüklenen tüketicilerin yeni kullanım alanlarına yönelmelerine neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kredilerdeki yükselişle kredi kartlarına yönelen vatandaş sadece alışveriş yapmıyor. Sadece temel ihtiyaç almıyor da denilebilir. Kredi kartıyla otomobil, konut ve arsa alımları görülürken, otomobil bayileri kredi kartına 12 ay taksit bile yapmaya başladı.
Ticarette sadece perakende değil taşınmaz alımları da kredi kartlarına kayarken, kart kullanımlarının rekoru sürpriz olmadı.
Özellikle otomobil alım satımlarında kredi kartlarının payının arttığı ifade edilirken, bir galerici şu açıklamayı yapıyor:
Bir emlakçının açıklaması da dikkat çekti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda