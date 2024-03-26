Kredi Kartlarıyla Harcamaya Doyamadık: Rekor Kıran Harcamalarda Vergi Ödemeleri Dikkat Çekti
Kredi Kartlarıyla Harcamaya Doyamadık: Rekor Kıran Harcamalarda Vergi Ödemeleri Dikkat Çekti
Enflasyondaki yükseliş harcamaların 'nominal' boyutunu artırırken, şubat ayında kartlı harcamalar tarihinde ilk kez 1 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.
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Kredi kartlarında düzenlemelerin devam etmesi beklenirken, harcamalar hız kesmiyor.
Talepte de enflasyonist etkiler nedeniyle ekonomi yönetiminin düzenlemelerde hızlanma için seçimleri milat görmesiyle kartlı harcamalar rekor kırıyor.
Kartla ödemeler Şubat 2024'te ilk kez aylık 1 trilyon lira seviyesini aşarak rekor kırdı.
BKM verilerinde, kredi kartında işlem başına 1.133 TL ödenirken, geçen yıl aynı ayda bu tutar 610 TL olmuştu. Yüzde 67 olan enflasyona karşın ödemelerin işlem başına yüzde 85 oranında artış göstermesi de ilgi çekti.
Kredi kart harcamalarında en dikkat çekici artışların olduğu alanlardan biri de "kamu ve vergi ödemeleri" oldu.
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"Benzin ve yakıt istasyonlarında" yapılan harcamalar 2023 Şubat ayında 21 milyar TL olurken, 2 kattan fazla artarak 52,3 milyar TL oldu.
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