Kredi Kartlarıyla Harcamaya Doyamadık: Rekor Kıran Harcamalarda Vergi Ödemeleri Dikkat Çekti

Kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 1 yılda yüzde 152 oranında artarak 1,01 trilyon lira oldu. Bu tutarın 843,1 milyar lirası kredi kartlarından, 150,3 milyar lirası banka kartlarından, 19 milyar lirası da ön ödemeli kartlardan yapıldı.