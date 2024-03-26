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Kredi Kartlarıyla Harcamaya Doyamadık: Rekor Kıran Harcamalarda Vergi Ödemeleri Dikkat Çekti

Kredi Kartlarıyla Harcamaya Doyamadık: Rekor Kıran Harcamalarda Vergi Ödemeleri Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 12:56

Enflasyondaki yükseliş harcamaların 'nominal' boyutunu artırırken, şubat ayında kartlı harcamalar tarihinde ilk kez 1 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.

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Kredi kartlarında düzenlemelerin devam etmesi beklenirken, harcamalar hız kesmiyor.

Kredi kartlarında düzenlemelerin devam etmesi beklenirken, harcamalar hız kesmiyor.

Enflasyondaki yükselişle fiyatlardaki artışın, en büyük banknotun 200 TL olmasıyla nakit taşımanın zorlaşmasının da etkileriyle alım gücü düşen vatandaş bir anlamda finansman kaynağı ve bütçe desteği olarak gördüğü kartlara yükleniyor.

Talepte de enflasyonist etkiler nedeniyle ekonomi yönetiminin düzenlemelerde hızlanma için seçimleri milat görmesiyle kartlı harcamalar rekor kırıyor.

Talepte de enflasyonist etkiler nedeniyle ekonomi yönetiminin düzenlemelerde hızlanma için seçimleri milat görmesiyle kartlı harcamalar rekor kırıyor.

İç talebin azaltılmasına yönelik çalışmaların başında kredi kartı düzenlemelerinin gelmesi beklenirken, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri de halkın tek çareyi 'karttan geçmekte' bulduğunu ortaya koyuyor.

Kartla ödemeler Şubat 2024'te ilk kez aylık 1 trilyon lira seviyesini aşarak rekor kırdı.

Kartla ödemeler Şubat 2024'te ilk kez aylık 1 trilyon lira seviyesini aşarak rekor kırdı.

Rekorda, kredi kartlarının nakit yerine kullanılması bulunurken, kredi kartı limitleri temel ihtiyaçlar için zorlanıyor. Enflasyonla birlikte artan harcamaların tutarları da ödemeleri katlıyor. 

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün aktardığına göre, şubat ayında kredi kartlarıyla yapılan işlem adedi 1 yılda yüzde 40 artarken, ödemelerin tutarı yüzde 162 oranında arttı.

BKM verilerinde, kredi kartında işlem başına 1.133 TL ödenirken, geçen yıl aynı ayda bu tutar 610 TL olmuştu. Yüzde 67 olan enflasyona karşın ödemelerin işlem başına yüzde 85 oranında artış göstermesi de ilgi çekti.

BKM verilerinde, kredi kartında işlem başına 1.133 TL ödenirken, geçen yıl aynı ayda bu tutar 610 TL olmuştu. Yüzde 67 olan enflasyona karşın ödemelerin işlem başına yüzde 85 oranında artış göstermesi de ilgi çekti.

Kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 1 yılda yüzde 152 oranında artarak 1,01 trilyon lira oldu. Bu tutarın 843,1 milyar lirası kredi kartlarından, 150,3 milyar lirası banka kartlarından, 19 milyar lirası da ön ödemeli kartlardan yapıldı.

Kredi kart harcamalarında en dikkat çekici artışların olduğu alanlardan biri de "kamu ve vergi ödemeleri" oldu.

Kredi kart harcamalarında en dikkat çekici artışların olduğu alanlardan biri de "kamu ve vergi ödemeleri" oldu.

2023 şubat ayında kredi kartlarından yapılan 'kamu ve vergi ödemeleri'ne 8,2 milyar TL harcanırken, 2024'te Şubat ayında bu tutar 31,1 milyar TL'nin üzerinde olarak yüzde 280 artış gösterdi. 

Aynı dönemde 'çeşitli gıda' kalemi yüzde 146,8, 'yemek' yüzde 181,6, 'eğitim, kırtasiye ve ofis malzemeleri' yüzde 282 oranında arttı.

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"Benzin ve yakıt istasyonlarında" yapılan harcamalar 2023 Şubat ayında 21 milyar TL olurken, 2 kattan fazla artarak 52,3 milyar TL oldu.

"Benzin ve yakıt istasyonlarında" yapılan harcamalar 2023 Şubat ayında 21 milyar TL olurken, 2 kattan fazla artarak 52,3 milyar TL oldu.
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