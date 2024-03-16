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4 Kişiden Biri Borca Giriyor: İPA'nın Araştırmasına Göre İstanbul'da En Büyük Sorun Ne?

4 Kişiden Biri Borca Giriyor: İPA'nın Araştırmasına Göre İstanbul'da En Büyük Sorun Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.03.2024 - 14:10

İstanbul Planlama Ajansı İPA, Şubat ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı. İstanbul Barometresi Araştırması İstanbul'da yaşayanların, ev içinden kaygı durumlarına, ekonomik tercihlerinden eğitim seviyelerine birçok başlıkta tablo çiziyor.

Kaynak: https://ipa.istanbul/wp-content/uploa...
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İPA tarafından her ay yapılan İstanbul Barometresi'nin Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

İPA tarafından her ay yapılan İstanbul Barometresi'nin Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

İstanbul yaşayanların ev ve ekonomik hali, hatta ruh hali gibi durumların yayınladığı araştırmada sorunlarda ekonominin üstünlüğü göze çarptı.

İstanbulluların ev içi gündeminde ilk sırada ekonomik sorunlar konuşuldu. Katılımcıların yüzde 54,9’u ekonomik sorunları konuşurken, yüzee 14,4’ü 31 Mart yerel seçimlerini ve yüzde yüzde 4,8’i de İsrail’in Gazze’yi işgalini ve yaşanan dramı konuştu.

İstanbulluların ev içi gündeminde ilk sırada ekonomik sorunlar konuşuldu. Katılımcıların yüzde 54,9’u ekonomik sorunları konuşurken, yüzee 14,4’ü 31 Mart yerel seçimlerini ve yüzde yüzde 4,8’i de İsrail’in Gazze’yi işgalini ve yaşanan dramı konuştu.

Şubat ayında İstanbul sokaklarında da en çok ekonomik sorunlar konuşulurken, katılımcıların yüzde 43,8’i ekonomik sorunları, yüzde 34,8'i 31 Mart yerel seçimlerini ve yüzde 6,4'ü de Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıyı konuştu.

Şubat ayında İstanbul sokaklarında da en çok ekonomik sorunlar konuşulurken, katılımcıların yüzde 43,8’i ekonomik sorunları, yüzde 34,8'i 31 Mart yerel seçimlerini ve yüzde 6,4'ü de Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıyı konuştu.

Şubat ayında Türkiye'nin gündeminde de ekonomik sorunlar vardı. Katılımcıların yüzde 36,7’si ekonomik sorunların yüzde 19'u 31 Mart yerel seçimlerinin, yüzde 15,1'inin de ülke çapında İsrail’in Gazze işgalinin konuşulduğunu belirtti.

Şubat ayında Türkiye'nin gündeminde de ekonomik sorunlar vardı. Katılımcıların yüzde 36,7’si ekonomik sorunların yüzde 19'u 31 Mart yerel seçimlerinin, yüzde 15,1'inin de ülke çapında İsrail’in Gazze işgalinin konuşulduğunu belirtti.

4 kişiden biri geçinemediği için borçlanıyor.

4 kişiden biri geçinemediği için borçlanıyor.

İstanbul'da katılımcıların yüzde 43,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini söylerken, yüzde 25,2’si bazı ödemeleri yapamayıp borca girdiğini, yüzde 10,4’ü 'pek geçinemediğini' ve yüzde 21’i de geçinerek kenara da para koyabildiğini belirtti.

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İstanbul'da kredi kartı kullananların yüzde 32,2’si borcunun asgari tutarını ödeyebiliyor.

İstanbul'da kredi kartı kullananların yüzde 32,2’si borcunun asgari tutarını ödeyebiliyor.

Kredi kartı kullananların yüzde 49,2’si yani yaklaşık yarısı 'aylık kredi kartı borcunun tamamını' öderken, yüzde 32,2 borcun asgari tutarını ödeyebildiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 7,8’i asgari tutarla borcun tamamı arasında bir miktar, yüzde 4,4 asgari tutarın altında ödeme yapabilirken, yüzde 6,4 ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor.

İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7,1 olurken, mutluluk seviyesi 5,1'de kaldı.

İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7,1 olurken, mutluluk seviyesi 5,1'de kaldı.

İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olurken, kaygı seviyesi de 6,3 oldu. Yaşam memnuniyeti 4,4 gelerek genel durum iç açıcı olmadı.

İstanbul'da katılımcıların sadece yüzde 7,2’si profesyonel bir uzman desteği alabiliyor.

İstanbul'da katılımcıların sadece yüzde 7,2’si profesyonel bir uzman desteği alabiliyor.

Kadınlarda oran yüzde 10,2 ile yüzde 4,2 olan erkeklerden yüksek olurken, üst sosyoekonomik seviyedekilerde oranın yüzde 15,3 olması da durumun maddiyatla ilişkisini ortaya koydu.  

Eğitim durumu yükseldikçe de psikolojik destek alma oranı yükseldi. 

Psikolojik destek almanın ana sebebi 29,2 ile aynı oranda aile/eş sorunları ve gelecek kaygısı olurken, yüzde 21,5 ile geçim sıkıntısı/ekonomik kaygılar üçüncü sırada geldi.

2 kişiden biri ihtiyaç duymasına karşın ekonomik sebeplerden dolayı profesyonel bir psikolojik destek alamadı.

2 kişiden biri ihtiyaç duymasına karşın ekonomik sebeplerden dolayı profesyonel bir psikolojik destek alamadı.

Katılımcıların yüzde 51,9’u ekonomik sebeplerden ötürü psikolojik destek alamazken, İstanbulluların yüzde 26,5’i psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. 

Sosyoekonomik ve eğitim seviyeleri arttıkça psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtenlerin oranında artış görüldü.

İstanbulluların ilk üç sorununda ilk sırada trafik gelirken, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler onu takip etti.

İstanbulluların ilk üç sorununda ilk sırada trafik gelirken, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler onu takip etti.

Araştırmanın katılımcılarına göre, yüzde 54,2 ile trafik İstanbul'un en büyük sorunu olurken, yüzde 46,9 ile ekonomi, yüzde 41,4 ile sığınmacı ve mülteciler de onun ardından geldi. 

Geçen ay 'olası İstanbul depremi' İstanbul’un ilk üç sorun içerisinde yer alırken, bu ay yerini sığınmacı ve mültecilere bıraktı.

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Eren

Bu iki kişiden ikisi de biziz biri ben biri hanım

piyanist

Reyizin istanbul adayı seçimlerden sonra hem ekonomiyi hem kentsel dönüşüm hem trafik cilesini hepsini bitirecek bide üstüne gazzeye el atacak gönlünüzü fera... Devamını Gör

fatih kalaycı

Ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak 1-DEPREM 2-EKONOMİ 3-MÜLTECİLER 4-TRAFİK