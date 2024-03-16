4 Kişiden Biri Borca Giriyor: İPA'nın Araştırmasına Göre İstanbul'da En Büyük Sorun Ne?
4 Kişiden Biri Borca Giriyor: İPA'nın Araştırmasına Göre İstanbul'da En Büyük Sorun Ne?
Kaynak: https://ipa.istanbul/wp-content/uploa...
İstanbul Planlama Ajansı İPA, Şubat ayı İstanbul Barometresi sonuçlarını açıkladı. İstanbul Barometresi Araştırması İstanbul'da yaşayanların, ev içinden kaygı durumlarına, ekonomik tercihlerinden eğitim seviyelerine birçok başlıkta tablo çiziyor.
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İPA tarafından her ay yapılan İstanbul Barometresi'nin Şubat 2024 sonuçları açıklandı.
İstanbulluların ev içi gündeminde ilk sırada ekonomik sorunlar konuşuldu. Katılımcıların yüzde 54,9’u ekonomik sorunları konuşurken, yüzee 14,4’ü 31 Mart yerel seçimlerini ve yüzde yüzde 4,8’i de İsrail’in Gazze’yi işgalini ve yaşanan dramı konuştu.
Şubat ayında İstanbul sokaklarında da en çok ekonomik sorunlar konuşulurken, katılımcıların yüzde 43,8’i ekonomik sorunları, yüzde 34,8'i 31 Mart yerel seçimlerini ve yüzde 6,4'ü de Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırıyı konuştu.
Şubat ayında Türkiye'nin gündeminde de ekonomik sorunlar vardı. Katılımcıların yüzde 36,7’si ekonomik sorunların yüzde 19'u 31 Mart yerel seçimlerinin, yüzde 15,1'inin de ülke çapında İsrail’in Gazze işgalinin konuşulduğunu belirtti.
4 kişiden biri geçinemediği için borçlanıyor.
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İstanbul'da kredi kartı kullananların yüzde 32,2’si borcunun asgari tutarını ödeyebiliyor.
İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7,1 olurken, mutluluk seviyesi 5,1'de kaldı.
İstanbul'da katılımcıların sadece yüzde 7,2’si profesyonel bir uzman desteği alabiliyor.
2 kişiden biri ihtiyaç duymasına karşın ekonomik sebeplerden dolayı profesyonel bir psikolojik destek alamadı.
İstanbulluların ilk üç sorununda ilk sırada trafik gelirken, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler onu takip etti.
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Bu iki kişiden ikisi de biziz biri ben biri hanım
Reyizin istanbul adayı seçimlerden sonra hem ekonomiyi hem kentsel dönüşüm hem trafik cilesini hepsini bitirecek bide üstüne gazzeye el atacak gönlünüzü fera... Devamını Gör
Ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak 1-DEPREM 2-EKONOMİ 3-MÜLTECİLER 4-TRAFİK