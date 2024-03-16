4 Kişiden Biri Borca Giriyor: İPA'nın Araştırmasına Göre İstanbul'da En Büyük Sorun Ne?

Araştırmanın katılımcılarına göre, yüzde 54,2 ile trafik İstanbul'un en büyük sorunu olurken, yüzde 46,9 ile ekonomi, yüzde 41,4 ile sığınmacı ve mülteciler de onun ardından geldi.

Geçen ay 'olası İstanbul depremi' İstanbul’un ilk üç sorun içerisinde yer alırken, bu ay yerini sığınmacı ve mültecilere bıraktı.