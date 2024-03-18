Kredi Kartları Düzenlemelerinin Etkileri Sorgulanıyor: Bütçe Kazançları ve Enflasyon Artışı Çakıştı mı?
Kredi Kartları Düzenlemelerinin Etkileri Sorgulanıyor: Bütçe Kazançları ve Enflasyon Artışı Çakıştı mı?
Kredi kartlarında beklenen düzenleme hamleleri görülmeye başlandı. Enflasyonla mücadelede önlemlerle tüketim azaltılmaya çalışılırken, Maliye tarafında 'bir taşla iki kuş vurabilecek mi?' sorusu da soruluyor. Ayrıca kredi kartlarında yapılan düzenlemelerde milyonların nasıl etkileneceği ve yeni kararların gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.
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Talep enflasyonundan hareketler ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede tüketim tarafını kısmak için kredi ve kredi kartlarında düzenlemelerde adım adım ilerliyor.
Kredi kartlarıyla alışverişlerin azalmasına yönelik, önlemlerin nasıl süreceği merak edilirken, nakit avanslarda taksit limiti ve sayısı düşürülmüştü. Ardından hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak kredi kartı faiz oranları da
Bu adımlarda amaç tüketimin kredi kartlarıyla balon oluşturarak enflasyonu yükseltmesini önlemek oluyor.
Enflasyon yüzde 64,77 seviyesindeyken, toplam ciroda yüzde 69 seviyesi görülmüştü. Enflasyonda artış yüzde 64,86 olduğunda ciro yüzde 63 artış gösterdi.
Faiz artışlarıyla KKDF, BSMV ile matrah yükseliyor. Artan tutarlar, vatandaşın ödediği faizle birlikte, Maliye'ye de gelir yazıyor.
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Kredi kartı düzenlemelerinin milyonların hayatına etkisi için de YMM ve ekonomist Muhammet Bayram, haksız rekabetin önlendiğini, ihtiyaç kredisi faizlerinin yüksek kalırken, kredi kartı nakit avans çekimi faizlerinin düşük kaldığını vurguladı.
Kredi kartlarına yeni düzenlemeler gelebileceğini söyleyen Bayram, faizlerde artış beklemezken, taksit sınırlaması ve limitlerin de kişilerin gelirlerine düzenlenmesi gerektiğini iletti.
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