Kredi Kartları Düzenlemelerinin Etkileri Sorgulanıyor: Bütçe Kazançları ve Enflasyon Artışı Çakıştı mı?

Kredi kartlarında beklenen düzenleme hamleleri görülmeye başlandı. Enflasyonla mücadelede önlemlerle tüketim azaltılmaya çalışılırken, Maliye tarafında 'bir taşla iki kuş vurabilecek mi?' sorusu da soruluyor. Ayrıca kredi kartlarında yapılan düzenlemelerde milyonların nasıl etkileneceği ve yeni kararların gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.