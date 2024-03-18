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Kredi Kartları Düzenlemelerinin Etkileri Sorgulanıyor: Bütçe Kazançları ve Enflasyon Artışı Çakıştı mı?

Kredi Kartları Düzenlemelerinin Etkileri Sorgulanıyor: Bütçe Kazançları ve Enflasyon Artışı Çakıştı mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 14:06

Kredi kartlarında beklenen düzenleme hamleleri görülmeye başlandı. Enflasyonla mücadelede önlemlerle tüketim azaltılmaya çalışılırken, Maliye tarafında 'bir taşla iki kuş vurabilecek mi?' sorusu da soruluyor. Ayrıca kredi kartlarında yapılan düzenlemelerde milyonların nasıl etkileneceği ve yeni kararların gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

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Talep enflasyonundan hareketler ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede tüketim tarafını kısmak için kredi ve kredi kartlarında düzenlemelerde adım adım ilerliyor.

Talep enflasyonundan hareketler ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede tüketim tarafını kısmak için kredi ve kredi kartlarında düzenlemelerde adım adım ilerliyor.

Kredi kartlarıyla alışverişlerin azalmasına yönelik, önlemlerin nasıl süreceği merak edilirken, nakit avanslarda taksit limiti ve sayısı düşürülmüştü. Ardından hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak kredi kartı faiz oranları da

Kredi kartlarıyla alışverişlerin azalmasına yönelik, önlemlerin nasıl süreceği merak edilirken, nakit avanslarda taksit limiti ve sayısı düşürülmüştü. Ardından hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak kredi kartı faiz oranları da

Detayları burada.

Bu adımlarda amaç tüketimin kredi kartlarıyla balon oluşturarak enflasyonu yükseltmesini önlemek oluyor.

Bu adımlarda amaç tüketimin kredi kartlarıyla balon oluşturarak enflasyonu yükseltmesini önlemek oluyor.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre, uygulamaların sonucunu izlemek kolay olacak. Kayıt dışını da önleyen kartlar BDDK tarafından ölçülüyor. Kredi kartlarında çekilen nakit avanslar da istatistiklere yansırken, TÜİK'in açıkladığı ciro endeksleri de maliyetlerin işletmelere etkisini gösteriyor.

Enflasyon yüzde 64,77 seviyesindeyken, toplam ciroda yüzde 69 seviyesi görülmüştü. Enflasyonda artış yüzde 64,86 olduğunda ciro yüzde 63 artış gösterdi.

Enflasyon yüzde 64,77 seviyesindeyken, toplam ciroda yüzde 69 seviyesi görülmüştü. Enflasyonda artış yüzde 64,86 olduğunda ciro yüzde 63 artış gösterdi.

Cirolar ve enflasyon paralel ilerlerken, kamu geliri boyutu da ilgi çekiyor. 

Maliye’nin bir taşla iki kuş vurup vuramayacağı, bankaların müşteriye yönelttiği faizde yüzde 15 KKDF ve yüzde 5 BSMV de bulunuyor. Faiz dışında ücret ve komisyonlardan da yüzde 5 BSMV tahsil ediliyor.

Faiz artışlarıyla KKDF, BSMV ile matrah yükseliyor. Artan tutarlar, vatandaşın ödediği faizle birlikte, Maliye'ye de gelir yazıyor.

Faiz artışlarıyla KKDF, BSMV ile matrah yükseliyor. Artan tutarlar, vatandaşın ödediği faizle birlikte, Maliye'ye de gelir yazıyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde netlik kazanacak olan göstergeler bir yana harcamalardaki azalışın da gelir ve kurumlar vergisi tarafında azalmaya neden olacağı da hatırlatılıyor.

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Kredi kartı düzenlemelerinin milyonların hayatına etkisi için de YMM ve ekonomist Muhammet Bayram, haksız rekabetin önlendiğini, ihtiyaç kredisi faizlerinin yüksek kalırken, kredi kartı nakit avans çekimi faizlerinin düşük kaldığını vurguladı.

Kredi kartı düzenlemelerinin milyonların hayatına etkisi için de YMM ve ekonomist Muhammet Bayram, haksız rekabetin önlendiğini, ihtiyaç kredisi faizlerinin yüksek kalırken, kredi kartı nakit avans çekimi faizlerinin düşük kaldığını vurguladı.

Vatandaşlar paralarını nakit avans ve KMH tarafından para çekerek ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade dövize yöneldiğini belirten uzman, Sputnik'in aktardığına göre, döviz talebinde Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kredi kartlarına yeni düzenlemeler gelebileceğini söyleyen Bayram, faizlerde artış beklemezken, taksit sınırlaması ve limitlerin de kişilerin gelirlerine düzenlenmesi gerektiğini iletti.

Kredi kartlarına yeni düzenlemeler gelebileceğini söyleyen Bayram, faizlerde artış beklemezken, taksit sınırlaması ve limitlerin de kişilerin gelirlerine düzenlenmesi gerektiğini iletti.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceğini söyleyen uzman, seçimlerden önce politika faizinin artırılmayacağını beklediğini de belirtti. 

Düzenlemelerin vatandaşın daha az harcama yapması ve talebin kısılmasına yönelik adımlar olduğunu söyleyen YMM Bayram, talep yönüne ilişkin düzenlemelerde sona gelindiğini iletti.

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