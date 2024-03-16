Yoksulluk Daha Pahalı Hale Geldi: Kredi Kartlarında Faizlerin Yükselmesine Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?
Yoksulluk Daha Pahalı Hale Geldi: Kredi Kartlarında Faizlerin Yükselmesine Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?
Ekonomi yönetiminin talebi düşürerek enflasyonla mücadelede odak noktasına koyduğu kredi kartlarında düzenlemenin ilk adımları atıldı. Nakit çekim ve ek hesaplar (KMH) tarafında değiştirilen faiz oranlarına ekonomistlerde gelen tepkiler nasıl oldu?
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Kredi kartlarında beklenen düzenlemede ilk sıkılaştırma hamleleri görüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda nakit çekim ve KMH (kredili mevduat hesabı) faizleri Kasım 2023'ten bu yana ilk kez değişti.
Ekonomistler de bu kararı yorumladı: "Yoksulluk daha pahalı hale geliyor!"
"Ziyafeti siz çekin, hesabı vatandaş ödesin!"
"Nakit çekimin gecikme maliyetinin vergi dahil yıllık karşılığı da %122,5 oldu."
"6 ay sonra kredi kartı ile yaşayanların kredi kartı borçları dağ gibi birikerek ödenemeyecek noktaya ulaşacak."
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"Bir şey ifade etmeyeceğini üzülerek söylemeliyim.."
"Kartına her ay takla attıranlar ve KMH ile ay sonunu getirenlerin iyice nefesi tıkanıyor"
"Kredi kartı nakit çekim maliyeti caydırıcı seviyelere çekiliyor. Geç de olsa doğru yönde bir adım."
"Sıkıntı yine hanehalkı hayat kalitesinde."
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