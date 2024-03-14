Mehmet Şimşek'in Anlamadığı Altın ve Döviz Alımlarına Yapılan Yorumlar Anlaşılır Oldu
Mehmet Şimşek'in Anlamadığı Altın ve Döviz Alımlarına Yapılan Yorumlar Anlaşılır Oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta sonu iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıdan sızan konuşmalardaki ifadeler sosyal medyada gündem olmaya devam etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TOBB oda temsilcileriyle yaptığı görüşmede açıklamaları dikkat çekti.
"Ben anlamıyorum ki niye hala döviz veya altın alınıyor? Açıkça da söyledik TL bu süreçte değerlenecek diye" sözleri de dikkat çeken Mehmet Şimşek'in bu ifadeleri sosyal medyada yorumlandı.
Mehmet Şimşek'in altın ve dolar talebine olan tepkisine yorumlar gecikmedi.
Kurum raporlarından,
Kalp yumuşatan yorumlara,
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KKM'den çıkıştan,
Enflasyondaki yükselişe,
TL'nin değerleneceği söylemlerinin kurdaki baskıyı artıracağı sinyali vermesine yorumlar çoktu.
Önceki bakanların söylemleri de hafızalarda tazeliğini korurken,
Tahminler de geride kalmadı.
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Eski bakanlardan Berat Albayrak'ın "Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya" söylemleri,
Haleflerinden Nureddin Nebati'nin bundan tam 2 yıl önce "TL'nin değerinin düşecek yeri kalmadı" ifadelerinde,
"Bunlar bekliyorlar dolar 20, 30 TL olacak. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda" konuşmasına,
Dolar/TL'nin günümüzde 32 seviyesinde bulunmasından kaynaklı yorumlar yoğunluktaydı.
Sizce anlaşılır bir durum mu? Yorumlara bekliyoruz.
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