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Patronlardan Tam Destek Alan Mehmet Şimşek "Benden Kredi İstemeyin, Para Yok" Dedi İddiası

Patronlardan Tam Destek Alan Mehmet Şimşek "Benden Kredi İstemeyin, Para Yok" Dedi İddiası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 13:26

Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam, Şimşek'in TOBB ile görüşmesinin detaylarını aktardı. Kulis bilgilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in patronlara '2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok' dediği iddia edildi.

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Enflasyonla mücadelede kararlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oda başkanlarıyla toplantı yaptı.

Enflasyonla mücadelede kararlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oda başkanlarıyla toplantı yaptı.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, bu toplantıda Şimşek'in patronlara bu yılın zor geçeceğini söylediğini ve '2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok' dediğini aktardı.

Erdal, Şimşek'in enflasyonla mücadele edilmesinin neden gerektiğini anlattığını, bu süreçte sıkıntıların çekilmesi gerektiğini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da "2001 yılında olduğu gibi uygulayacağınız enflasyonla mücadele programına tam destek vereceğiz" yanıtını verdiğini iletti.

Erdal, Şimşek'in enflasyonla mücadele edilmesinin neden gerektiğini anlattığını, bu süreçte sıkıntıların çekilmesi gerektiğini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da "2001 yılında olduğu gibi uygulayacağınız enflasyonla mücadele programına tam destek vereceğiz" yanıtını verdiğini iletti.

Sağlam yazısında, Bakan Şimşek'in seçimden sonra kimsenin kendisine kredi, finansal kolaylık yani para istemek için gelmesini istemediğini söylediğini belirtirken, 'Zorlanacaksınız, zaten bunu size açıkça söylüyorum ama benden bir şey istemeyin' dediğini aktardı.

Bu yılın iş dünyası için de zor geçeceğini aktaran Şimşek, buna mecbur olunduğunu aksi halde özel sektörün büyüyemez hale geleceğini iletmiş.

Bu yılın iş dünyası için de zor geçeceğini aktaran Şimşek, buna mecbur olunduğunu aksi halde özel sektörün büyüyemez hale geleceğini iletmiş.

Enflasyonu tek haneye hızlıca indirip, dünyadaki değişime ayak uydurmak için çalışmak zorunda olduklarını" da belirten Şimşek, taleplere karşı durduğu için 'kötü adam' ilan edilmesine de şunları söylemiş:

Enflasyonu tek haneye hızlıca indirip, dünyadaki değişime ayak uydurmak için çalışmak zorunda olduklarını" da belirten Şimşek, taleplere karşı durduğu için 'kötü adam' ilan edilmesine de şunları söylemiş:

Ben kötü adam olmaya razıyım, Kabinedeki arkadaşlar da beni böyle görüyor. Ama bunu yapmak zorundayız, kötü adam olmaya devam etmek zorundayım.

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