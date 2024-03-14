Patronlardan Tam Destek Alan Mehmet Şimşek "Benden Kredi İstemeyin, Para Yok" Dedi İddiası
Patronlardan Tam Destek Alan Mehmet Şimşek "Benden Kredi İstemeyin, Para Yok" Dedi İddiası
Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam, Şimşek'in TOBB ile görüşmesinin detaylarını aktardı. Kulis bilgilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in patronlara '2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok' dediği iddia edildi.
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Enflasyonla mücadelede kararlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oda başkanlarıyla toplantı yaptı.
Erdal, Şimşek'in enflasyonla mücadele edilmesinin neden gerektiğini anlattığını, bu süreçte sıkıntıların çekilmesi gerektiğini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da "2001 yılında olduğu gibi uygulayacağınız enflasyonla mücadele programına tam destek vereceğiz" yanıtını verdiğini iletti.
Bu yılın iş dünyası için de zor geçeceğini aktaran Şimşek, buna mecbur olunduğunu aksi halde özel sektörün büyüyemez hale geleceğini iletmiş.
Enflasyonu tek haneye hızlıca indirip, dünyadaki değişime ayak uydurmak için çalışmak zorunda olduklarını" da belirten Şimşek, taleplere karşı durduğu için 'kötü adam' ilan edilmesine de şunları söylemiş:
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