Patronlardan Tam Destek Alan Mehmet Şimşek "Benden Kredi İstemeyin, Para Yok" Dedi İddiası

Sağlam yazısında, Bakan Şimşek'in seçimden sonra kimsenin kendisine kredi, finansal kolaylık yani para istemek için gelmesini istemediğini söylediğini belirtirken, 'Zorlanacaksınız, zaten bunu size açıkça söylüyorum ama benden bir şey istemeyin' dediğini aktardı.