Devlet Memuru Eşinin Aldığı Maaşın Aylık Mevduat Faizinden Düşük Olmasına İsyan Eden Adam Yorumlara Neden Oldu
Devlet Memuru Eşinin Aldığı Maaşın Aylık Mevduat Faizinden Düşük Olmasına İsyan Eden Adam Yorumlara Neden Oldu
Mevduat faizlerindeki yükseliş ev sahiplerinin aklının bir köşesinde soru işaretleri yaratırken, memur olan eşinin 1 milyon liranın mevduat getirisinden daha az maaş aldığını anlatan kişinin söylediklerine hak vereceksiniz.
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TL'deki değer kaybı alım gücünü düşürürken, ekonomi politikalarındaki değişimler ve enflasyonla mücadelede sıkılaşan para politikasıyla yükselen faizler getiri ve yatırım algısını değiştirdi.
Son dönemde -uzun vadeli getiri için yanlış olsa da- ev ve mevduat faizi karşılaştırmalarını sıklıkla görürken, bir kullanıcı ise aylık mevduat getirisi ile maaş karşılaştırması yaptı. Bu da maaşların geldiği seviyeyi ve çalışan kesimin alım gücündeki erimeyi gözler önüne serdi.
"Eşim devlet memuru, şu an 1 milyon liraya gidip bir VW Polo dahi alamazsınız ancak bu para mevduatta bir memurdan daha iyi kazanıyor."
"'Ama enflasyon var' diyenler için yüzde 50 mevduat var şu an karşısında."
Sosyal medyada gerek konunun uzmanları gerek kullanıcılar da bu tespite yorum yaptı:
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"Eşinizin maaşını 1 milyon liranın faizi ile karşılaştırma yapmanız yanlış."
Vergi adaleti sorun olarak görülürken,
Enflasyon hesabıyla günden güne eriyen maaşlar,
Alım gücündeki düşüşle sermaye transferi sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.
İşte yorumlardan bazıları.
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