Devlet Memuru Eşinin Aldığı Maaşın Aylık Mevduat Faizinden Düşük Olmasına İsyan Eden Adam Yorumlara Neden Oldu

Bugün mevduata verilen reel faiz negatif; vade sonunda anaparaya faiz gelirini ekleseniz de satınalma gücünüz artmıyor, azalıyor. Eşiniz ya da bir çalışan geçinmek için çok yetersiz kazanıyor olabilir, doğrudur, ama bunu nominal faiz getirisi ile ilişkilendirerek hak aramak matematiksel olarak yanlış. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi çalışmalar daha iyi karşılaştırmalar olabilir.

Yüksek enflasyon döneminde, sadece konut değil tüm kredi operasyonları servet transferiydi, gelir ve servet dağılımını bozdu, bozuyor. Sadece parası olana değil tarafı belli olana da dağıtıldı bu krediler. Finansal değerlendirmesi yetersiz olduğu halde büyük miktarda kredi kullanan çok işletme oldu. Buna kasıtlı izin veren siyasi idaredir. Yüksek sesle karşı çıkmak ve siyasi iradeyi hedefiemek gerekir, sistem demek yetmez.