Leyan Senay, Amerika'da Türk Müziğiyle Gururlandırdı!
Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Nashville Music City Drum Show, 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Başarılı ve yetenekli davulcu Leyan Senay da bu müzik festivalinde fırtınalar estirmeyi başardı!
Amerika'da sahne alan Senay, Türk müziğini dünyaya tanıtarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.
Amerika'da "Hababam Sınıfı" ve "Bizim Aile" ezgileri!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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