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Leyan Senay, Amerika'da Türk Müziğiyle Gururlandırdı!

Leyan Senay, Amerika'da Türk Müziğiyle Gururlandırdı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 11:03

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Nashville Music City Drum Show, 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Başarılı ve yetenekli davulcu Leyan Senay da bu müzik festivalinde fırtınalar estirmeyi başardı!

Amerika'da sahne alan Senay, Türk müziğini dünyaya tanıtarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Amerika'da "Hababam Sınıfı" ve "Bizim Aile" ezgileri!

Amerika'da "Hababam Sınıfı" ve "Bizim Aile" ezgileri!

Başarılı ve yetenekli davulcu Leyan Senay, geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Nashville Music City Drum Show'da sahne aldı. Senay, Türk müziğinin eşsiz ritimlerini, özellikle de kültürel ve tarihsel etkisi büyük olan 9/8 ritmini, Amerika'dan tüm dünyaya duyurdu.

Merhum besteci Melih Kibar’ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Bizim Aile' gibi unutulmaz bestelerini sahnede yeniden yorumlayan Senay, kendine has tarzıyla büyük beğeni topladı.'Sahnelerim beklediğimin ötesinde büyük bir ilgi gördü ve yeni kapılar açtı!' diyen Senay, Amerika'da birçok ulusal yayına da röportajlar verdi.

Davul sahnelerinin idolleriyle aynı platformda.

Davul sahnelerinin idolleriyle aynı platformda.

Leyan Senay, hayallerini gerçeğe dönüştürerek dünya davul sahnesinin devleri Slipknot ve Korn gibi grupların davulcularıyla aynı sahneyi paylaştı. Performansları ve verdiği workshop'larla izleyicileri büyüleyen Senay herkesin dikkatini çekti.

Senay, 'Korn, Slipknot gibi grupların idolüm olan davulcularıyla aynı sahneyi paylaşacağım! Bu heyecanı tarif etmem çok zor!' diyerek takipçilerini seslenmiş 'Güzel ülkemi temsil ederken davulumla beraber yeni coğrafyalar keşfetmek, hep hayalini kurduğum bir şeydi. Bana inanan, destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Her adımda sizi yanımda hissediyorum.' paylaşımında bulunmuştu.

Mitolojik Yolculuk 'Afterlife' ile Başlamıştı.

Bu uluslararası zaferden önce müzikseverlerle buluşturduğu yeni enstrümantal teklisi 'Afterlife' ile de adından söz ettiren Leyan Senay, Medusa'nın hikayesini bateriyle yeniden yorumlayarak dinleyenlerini mitolojik bir yolculuğa çıkarmıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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