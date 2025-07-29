Leyan Senay, Amerika'da Türk Müziğiyle Gururlandırdı!

Başarılı ve yetenekli davulcu Leyan Senay, geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Nashville Music City Drum Show'da sahne aldı. Senay, Türk müziğinin eşsiz ritimlerini, özellikle de kültürel ve tarihsel etkisi büyük olan 9/8 ritmini, Amerika'dan tüm dünyaya duyurdu.

Merhum besteci Melih Kibar’ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Bizim Aile' gibi unutulmaz bestelerini sahnede yeniden yorumlayan Senay, kendine has tarzıyla büyük beğeni topladı.'Sahnelerim beklediğimin ötesinde büyük bir ilgi gördü ve yeni kapılar açtı!' diyen Senay, Amerika'da birçok ulusal yayına da röportajlar verdi.