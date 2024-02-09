Levent Gültekin’in İddiası: Memleket Partisi İçin Çalışan Yavuz Bingöl!
Levent Gültekin’in İddiası: Memleket Partisi İçin Çalışan Yavuz Bingöl!
Gazeteci Levent Gültekin, YouTube üzerinden yaptığı yayında Memleket Partisi ve genel başkan Muharrem İnce’yi eleştirdi. Gültekin, Memleket Partisi ile ilgili de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
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Gazeteci Levent Gültekin, CHP’den İstanbul’un bir ilçesinden aday adayı olan arkadaşının başına gelenlerden bahsetti.
Gültekin’in iddiasına göre; arkadaşını arayan kişi şarkıcı Yavuz Bingöl.
Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak, “Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz” demiş.
Gültekin ayrıca aynı arkadaşını, eski CHP’li olan Mehmet Sevigen’in de aradığını ve Memleket Partisi’nden aday olması gerektiğini söylediğini ifade etti.
Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye dönük eleştirilerine tepki gösterdi.
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