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Levent Gültekin’in İddiası: Memleket Partisi İçin Çalışan Yavuz Bingöl!

Levent Gültekin’in İddiası: Memleket Partisi İçin Çalışan Yavuz Bingöl!

memleket partisi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 15:16

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube üzerinden yaptığı yayında Memleket Partisi ve genel başkan Muharrem İnce’yi eleştirdi. Gültekin, Memleket Partisi ile ilgili de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Gazeteci Levent Gültekin, CHP’den İstanbul’un bir ilçesinden aday adayı olan arkadaşının başına gelenlerden bahsetti.

Gazeteci Levent Gültekin, CHP’den İstanbul’un bir ilçesinden aday adayı olan arkadaşının başına gelenlerden bahsetti.

Gültekin’in iddiasına göre; arkadaşını arayan kişi şarkıcı Yavuz Bingöl.

Gültekin’in iddiasına göre; arkadaşını arayan kişi şarkıcı Yavuz Bingöl.

Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak, “Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz” demiş.

Bingöl, CHP’den aday adayı olan kişiyi arayarak, “Biz seni Memleket Partisi’nden aday yapmak istiyoruz” demiş.

Yavuz Bingöl ayrıca yapılan telefon görüşmesinde “Hiçbir para sıkıntımız yok. En büyük kampanyayı yapacağız” ifadelerini de kullanmış.

Gültekin ayrıca aynı arkadaşını, eski CHP’li olan Mehmet Sevigen’in de aradığını ve Memleket Partisi’nden aday olması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Gültekin ayrıca aynı arkadaşını, eski CHP’li olan Mehmet Sevigen’in de aradığını ve Memleket Partisi’nden aday olması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye dönük eleştirilerine tepki gösterdi.

Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye dönük eleştirilerine tepki gösterdi.
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Levent Gültekin'in açıklamaları 👇

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