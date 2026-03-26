Latin Pop Müziği Efsanesi Ricky Martin 15 Yıl Sonra İstanbul'a Geri Dönüyor

Latin Pop Müziği Efsanesi Ricky Martin 15 Yıl Sonra İstanbul'a Geri Dönüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 12:37

Latin pop müziğinin dünya çapındaki yaşayan efsanelerinden biri olan Ricky Martin, tam 15 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca dinleyici kitlesine sahip olan Porto Rikolu süperstar, 11 Temmuz akşamı şehrin en prestijli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek olan bu görkemli buluşma, müzikseverler için şimdiden yılın en heyecan verici etkinliklerinden biri olarak işaretlendi. Sanatçı İstanbul’daki son konserini 2011 yılında vermiş ve sergilediği performansla hafızalarda derin bir iz bırakmıştı.

İndirimli Ön Satış ve Kayıt Detayları

İndirimli Ön Satış ve Kayıt Detayları

Bu büyük konser için bilet satış süreci de hayranları sevindirecek özel bir avantajla başlıyor. Konserin öncelikli biletleri, sadece bir gün boyunca geçerli olmak üzere 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de %30 indirimli olarak satışa sunulacak. Ricky Martin hayranlarına özel olarak sunulan bu ön satış fırsatından yararlanmak isteyenlerin bir gün öncesinden sanatçının resmi web sitesi olan Ricky Martin Music adresi üzerinden e-posta kaydı yapmaları gerekiyor. Bu kayıt, biletlere hem daha uygun fiyatla hem de tükenmeden ulaşmak isteyenler için kritik bir öneme sahip.

Latin Popun Küresel İkonu: Ricky Martin

Latin Popun Küresel İkonu: Ricky Martin

Yaklaşık otuz yılı aşan kariyeri boyunca Latin müziğinin küresel ölçekte yayılmasında öncü bir rol üstlenen Ricky Martin, müzik dünyasına sayısız ölümsüz hit kazandırdı. Kariyeri boyunca Grammy ve Latin Grammy dahil olmak üzere sayısız prestijli ödülün sahibi olan sanatçı; “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “Maria”, “The Cup of Life” ve “Vente Pa’ Ca” gibi şarkılarıyla dünya listelerinin zirvesinden hiç inmedi. Sahne enerjisi, kusursuz dans performansları ve güçlü vokal tekniğiyle tanınan sanatçı, gerçekleştirdiği dünya turneleriyle milyonlarca kişiye ulaşmayı başararak bir dünya markası haline geldi.

2026 Super Bowl’un Parlayan Yıldızı

2026 Super Bowl’un Parlayan Yıldızı

Sanatçı, son dönemde gerçekleştirdiği projelerle dünya gündemindeki yerini tazeledi. Özellikle 2026 yılında Kaliforniya’daki Levi’s Stadium’da düzenlenen Super Bowl devre arası gösterisinde, Latin müziğinin bir diğer dev ismi Bad Bunny ile birlikte sergilediği performans büyük ses getirdi. 100 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan bu devasa organizasyonda sürpriz konuk olarak sahneye çıkan Martin, Latin müziğinin evrensel gücünü bir kez daha kanıtladı. 2026 yılındaki bu ikonik performans, eleştirmenler tarafından gecenin en unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirildi.

İstanbul’da Görkemli Bir Gece

İstanbul’da Görkemli Bir Gece

11 Temmuz’daki İstanbul konseri, sanatçının son yıllarda Avrupa’da gerçekleştireceği en büyük prodüksiyonlardan biri olmaya aday. Ricky Martin, bu özel gecede hem kariyerinin en sevilen klasiklerini seslendirecek hem de yeni projelerinden parçaları ilk kez canlı olarak dinleyicilerine sunacak. Güçlü dans koreografileri ve geniş kapsamlı sahne tasarımıyla donatılacak olan KüçükÇiftlik Park, Latin ritimlerinin tutkusuyla dolup taşacak. Yaz sezonunun en iddialı uluslararası konserlerinden biri olan bu etkinlik, müziğin birleştirici gücünü İstanbul’un kalbinde hissettirecek.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
