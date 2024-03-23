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Laptop Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Bilgisayar Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!

etiket Laptop Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Bilgisayar Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 14:01

Ürünlerin fiyatları her yıl değişiyor. Özellikle elektronik ürünlerde bunu görüyoruz. 'Eskiden bu bilgisayar şu kadardı' diye cümleleri çok sık kuruyorsan o zaman bu içerik tam sana göre! 5 yılda laptopların fiyatları ne kadar değişmiş birlikte bakalım...

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TÜİK verileriyle önce bir bilgisayarların geçmişteki ortalama fiyatlarını inceleyelim.

2019 yılına gidersek bilgisayar fiyatlarının ortalama 4.000 civarı olduğu görülüyor. Örneğin 2019 yılının Eylül ayında ortalama bir bilgisayar 4.123 TL'ymiş.

2020 yılı itibariyle fiyatların artmaya başladığı görülüyor. 2020 yılının Ocak ayında laptop fiyatları 5.998'lere çıkmış.

İlerleyen aylarda da fiyatlar artmaya devam etmiş. Nisan 2020 itibariyle bilgisayarların fiyatları 6.598'lere çıkmış. Ağustos ayında ise eşik aşılmış ve laptop fiyatları 7.002 TL olmuş.

Fiyatların değişmesinden genel olarak bahsettik. Şimdi teker teker örneklere bakalım...

Macbook Air ile başlayalım.

Macbook Air, 2019 fiyatını duyunca çok şaşıracağınız kesin. O zamanlarda bu bilgisayarın fiyatı 8699 TL'ymiş. Öğrenciler için özel bir kampanya ile fiyat 8,177 TL'ye düşüyormuş. Macbook Air M1'in şu anki fiyatı ise 34.999 TL.

Sevilen markalardan biri olan HP bilgisayarların da bu süreçte fiyatları artmış.

Sevilen markalardan biri olan HP bilgisayarların da bu süreçte fiyatları artmış.

HP Pavilion 15-CX0030NT, 2019 yılında ortalama bilgisayarlardan biri. Bu bilgisayarın o zamanki fiyatı 4.999 TL. 

2024 yılına geldiğimizde yukarıdaki modelin benzeri bir HP bilgisayar olan HP15-DA2091NT'nin fiyatı ise 20.789 TL.

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Casper'ın modelleriyle devam edelim.

Casper'ın modelleriyle devam edelim.

2019 yılında Casper Excalibur G650.8750-8D60X modelinin fiyatı 4.999 TL. Bu modelin benzer özelliklere sahip Casper Excalibur G770.1265-8VJ0X-B modelinin 2024 yılı fiyatı 29.199 TL.

Acer marka bilgisayarların fiyat değişimi ise şöyle:

Acer marka bilgisayarların fiyat değişimi ise şöyle:

2019 yılında satışta olan Acer Predator NH.Q3NEY.003 bilgisayar, o zaman 5.799 TL'ymiş. Bir üst modeli diyebileceğimiz Acer Predator RTX4060 bilgisayarın 2024 fiyatı ise 79.638 TL.

Oyun bilgisayarı olarak bilinen Monster bilgisayarlarındaki fiyat değişimi ise şu şekilde:

Oyun bilgisayarı olarak bilinen Monster bilgisayarlarındaki fiyat değişimi ise şu şekilde:

2019 senesinde Monster Abra A5 V16.3.1 Notebook, 6.399 TL iken sistem belleği daha fazla olan Monster Abra A5 V20.3 bilgisayarın 2024 fiyatı 34.799 TL.

Uygun bilgisayar markalarından biri olan Asus'un 2019-2024 yılları arasındaki fiyat değişimini de görelim...

Uygun bilgisayar markalarından biri olan Asus'un 2019-2024 yılları arasındaki fiyat değişimini de görelim...

Asus VivoBook 15 X505BP-BR025T bilgisayarın fiyatı 2019 yılında 2.700 TL. Benzer özelliklere sahip Asus Vivobook 15 M1502 bilgisayarın 2024 yılı fiyatı ise 19.899 TL.

Dell bilgisayarın karşılaştırmasına da bakalım.

Dell bilgisayarın karşılaştırmasına da bakalım.

Dell Inspiron 3580 SC4205F45C laptop, 2019 yılında 3.000 TL civarındaymış. Benzeri olan Dell Vostro 3501 I3 1005g1 bilgisayarın şu anki fiyatı ise 11.999 TL.

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