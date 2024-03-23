Laptop Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Bilgisayar Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!
Laptop Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Bilgisayar Fiyatlarını Karşılaştırıyoruz!
Ürünlerin fiyatları her yıl değişiyor. Özellikle elektronik ürünlerde bunu görüyoruz. 'Eskiden bu bilgisayar şu kadardı' diye cümleleri çok sık kuruyorsan o zaman bu içerik tam sana göre! 5 yılda laptopların fiyatları ne kadar değişmiş birlikte bakalım...
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TÜİK verileriyle önce bir bilgisayarların geçmişteki ortalama fiyatlarını inceleyelim.
2020 yılı itibariyle fiyatların artmaya başladığı görülüyor. 2020 yılının Ocak ayında laptop fiyatları 5.998'lere çıkmış.
Fiyatların değişmesinden genel olarak bahsettik. Şimdi teker teker örneklere bakalım...
Macbook Air ile başlayalım.
Sevilen markalardan biri olan HP bilgisayarların da bu süreçte fiyatları artmış.
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Casper'ın modelleriyle devam edelim.
Acer marka bilgisayarların fiyat değişimi ise şöyle:
Oyun bilgisayarı olarak bilinen Monster bilgisayarlarındaki fiyat değişimi ise şu şekilde:
Uygun bilgisayar markalarından biri olan Asus'un 2019-2024 yılları arasındaki fiyat değişimini de görelim...
Dell bilgisayarın karşılaştırmasına da bakalım.
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