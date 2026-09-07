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KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 GSB Sonuç Sorgulama Ekranı

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 GSB Sonuç Sorgulama Ekranı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 08:31
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2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler şimdi sonuç tarihini bekliyor. Peki KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? KYK yurt başvuru sonucu e-Devlet’ten nasıl sorgulanacak? İşte GSB yurt sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar…

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KYK Yurt Sonuçları Açıklandı mı?

KYK Yurt Sonuçları Açıklandı mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt yerleştirme sonuçları 7 Eylül 2026 sabahı itibarıyla henüz açıklanmadı. Başvuru süreci 25 Ağustos’ta başlamış ve 29 Ağustos saat 23.59’da tamamlanmıştı.

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

GSB, 2026 KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz paylaşmadı. Bu nedenle sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde yer alan belirli tarihler şu an için resmi bilgi değil.

Geçen yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yurt sonuçları 11 Eylül’de açıklanmıştı. 2026 başvurularının da ağustos sonunda tamamlanması nedeniyle sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK Yurt Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır? KYK Yurt Sonuçları e-Devlet’ten Nasıl Öğrenilir?

KYK Yurt Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır? KYK Yurt Sonuçları e-Devlet’ten Nasıl Öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetinden yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek. 

GSB’nin kendi internet sitesinde de 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için “Yurt Başvuru Sonucu” sayfası bulunuyor ve buradan da sorgulama ekranına yönlendirme yapılıyor.

Sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

KYK Yurt Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

KYK Yurt Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

2026 KYK yurt kayıtlarının başlayacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Kayıt sürecinin, yurt yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor.

Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin önce ilk kayıt ücretini ödemesi, ardından e-Devlet’teki “Yurt Kayıt İşlemleri” bölümünden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. KYGM’nin bilgilendirmesine göre bu işlemin tamamlanmasıyla kayıt gerçekleşiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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