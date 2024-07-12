Kurye Ata Emre Akman’ı 25 Yerinden Bıçaklayıp Öldüren E.Ö’ye 24 Yıl Hapis Cezası
Kurye Ata Emre Akman’ı 25 Yerinden Bıçaklayıp Öldüren E.Ö’ye 24 Yıl Hapis Cezası
Balıkesir'de zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren E.Ö’ye (17) 24 yıl hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan sanığın babası O.Ö. ise beraat etti.
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Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.
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Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö, polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kurye Ata Emre Akman cinayetinde karar verildi. Sanık E.Ö. 24 yıl hapis cezası alırken, sanığın babası Orhan Ö. ise beraat etti.
Cumhuriyet savcısı sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti ancak saldırgan 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası ise yargılanıyordu.
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