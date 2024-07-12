Kurye Ata Emre Akman’ı 25 Yerinden Bıçaklayıp Öldüren E.Ö’ye 24 Yıl Hapis Cezası

Balıkesir'de zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren E.Ö’ye (17) 24 yıl hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan sanığın babası O.Ö. ise beraat etti.