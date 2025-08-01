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Kuruluş Osman'ın İsim Değişikliği İddiasından İnci Taneleri'nden Ayrılanlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman'ın İsim Değişikliği İddiasından İnci Taneleri'nden Ayrılanlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 00:19

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

1 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlıkları süren, şimdilik “Gözyaşı Kraliçesi” kod adıyla anılan dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.

O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlıkları süren, şimdilik “Gözyaşı Kraliçesi” kod adıyla anılan dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olacağı 'Gözyaşı Kraliçesi' dizisi önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Yeni sezonun iddialı dizisi için yeni oyuncu arayışı sürerken genç bir isim kadroya dahil oldu.

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Yeni sezonun en merak edilen işlerinden biri hiç şüphesiz Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren "Veliaht" oldu.

Yeni sezonun en merak edilen işlerinden biri hiç şüphesiz Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren "Veliaht" oldu.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Veliaht dizisinden fragman geldi. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer alacağı Veliaht'ın eylül ayında yayınlanması bekleniyor. İşte Veliaht dizisinden yeni fragman!

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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

TRT 1’in uzun soluklu ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlarından Gönül Dağı, yeni sezonda yepyeni hikâyeler ve sürpriz karakterlerle geri dönüyor. Birsen Altuntaş, fenomen diziye sevilen bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

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atv ekranlarında 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da değişiklikler bitmiyor.

atv ekranlarında 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da değişiklikler bitmiyor.

atv'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosunda bir dizi değişiklik yaşanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle başrol olacağı dizinin adının Kuruluş Osman yerine Yükseliş Orhan olarak değiştirildiği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, o iddialara yanıt verdi.

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TMC Film’in yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Emre Bey de katıldı.

TMC Film’in yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Emre Bey de katıldı.

Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey'i canlandıran Emre Bey, geçtiğimiz sezon diziden ani bir kararla ayrılmıştı. Emre Bey'in yeni projesi merakla beklenirken Birsen Altuntaş'tan geldi. Birsen Altuntaş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey'in partner olduğunu duyurdu.

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Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın TikTok canlı yayını sosyal medyanın gündeminde.

Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın TikTok canlı yayını sosyal medyanın gündeminde.

Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, TikTok canlı yayınında “Barış Alper Yılmaz” isimli sahte hesabı gerçek futbolcu sandı. Hesaptan gelen yoruma büyük bir heyecanla karşılık veren Betkayan’ın o anları viral oldu.

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DOC - Nelle Tue Mani ilk olarak 2020’de izleyiciyle buluştu.

DOC - Nelle Tue Mani ilk olarak 2020’de izleyiciyle buluştu.

İtalya’nın meşhur TV dizisi DOC - Nelle Tue Mani için Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi. Birçok ülkede sevilerek takip edilen dizi için harekete geçildi. Lisanslanan diziye dair hazırlıklar başladı ve NOW’da yayınlanacağı duyuruldu. Henüz projeye dair pek bir detay yok. Gelin biraz diziden bahsedelim!

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44. bölümüyle ikinci sezon finali yapan diziye üçüncü sezon onayı da gelmişti.

44. bölümüyle ikinci sezon finali yapan diziye üçüncü sezon onayı da gelmişti.

İnci Taneleri dizisi final mi devam mı derken, yeni sezonu garantiledikleri açıklanmıştı. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün başrolleri paylaştığı dizi ilk yayınlandığında Ergüçlü’nün dans sahneleriyle sansasyon yaratmıştı. Etki bir süre daha devam etti ancak dizinin hikayesi de seyrini değiştirmesiyle izleyecilerin severek takip ettikleri arasına girdi. Şimdiyse yeni sezon tarihi açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isim Sümeyye olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isim Sümeyye olmuştu.

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 18 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te dördüncü haftanın ortasındayız. Dördüncü haftada seçilen 4. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 19. isim kim oldu?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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