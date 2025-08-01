Kuruluş Osman'ın İsim Değişikliği İddiasından İnci Taneleri'nden Ayrılanlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlıkları süren, şimdilik “Gözyaşı Kraliçesi” kod adıyla anılan dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun en merak edilen işlerinden biri hiç şüphesiz Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren "Veliaht" oldu.
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
atv ekranlarında 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da değişiklikler bitmiyor.
TMC Film’in yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Emre Bey de katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın TikTok canlı yayını sosyal medyanın gündeminde.
DOC - Nelle Tue Mani ilk olarak 2020’de izleyiciyle buluştu.
44. bölümüyle ikinci sezon finali yapan diziye üçüncü sezon onayı da gelmişti.
MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isim Sümeyye olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın