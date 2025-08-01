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Son Günler: 1 Ağustos Salı MasterChef'te Ana Kadroya Giren 19. Yarışmacı Kim Oldu?

Son Günler: 1 Ağustos Salı MasterChef'te Ana Kadroya Giren 19. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 00:17

Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef'te ana kadro netleşmek üzere. İlk 18 yarışmacının belli olduğu MasterChef'te dördüncü haftanın ortasındayız. Dördüncü haftada seçilen 4. yarışmacı sonunda belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 19. isim kim oldu?

İşte, detaylar...

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MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isim Sümeyye olmuştu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 18. isim Sümeyye olmuştu.

Dördüncü haftada olduğumuz MasterChef'te mücadele sürüyor. Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, İhsan, Ayten, Sezer, Cansu, Özkan, Gizem, İrem, Hakan, Tunahan'ın ardından ana kadroya giren 18. isim de Sümeyye olmuştu.

MasterChef Türkiye'nin 19. yarışmacısı Merve Gezgin oldu.

MasterChef Türkiye'nin 19. yarışmacısı Merve Gezgin oldu.

Pastacılık geçmişi olan Merve, yaptığı tatlıyla ana kadroya girmeye hak kazandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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