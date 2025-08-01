Popüler İtalyan Dizi DOC - Nelle Tue Mani NOW ile Türkiye’ye Uyarlanıyor
İtalya’nın meşhur TV dizisi DOC - Nelle Tue Mani için Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi. Birçok ülkede sevilerek takip edilen dizi için harekete geçildi. Lisanslanan diziye dair hazırlıklar başladı ve NOW’da yayınlanacağı duyuruldu. Henüz projeye dair pek bir detay yok. Gelin biraz diziden bahsedelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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DOC - Nelle Tue Mani ilk olarak 2020’de izleyiciyle buluştu.
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Dizi, Dass Yapım tarafından SONY Pictures International‘dan lisanslandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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