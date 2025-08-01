Popüler İtalyan Dizi DOC - Nelle Tue Mani NOW ile Türkiye’ye Uyarlanıyor

İtalya’nın meşhur TV dizisi DOC - Nelle Tue Mani için Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi. Birçok ülkede sevilerek takip edilen dizi için harekete geçildi. Lisanslanan diziye dair hazırlıklar başladı ve NOW’da yayınlanacağı duyuruldu. Henüz projeye dair pek bir detay yok. Gelin biraz diziden bahsedelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş