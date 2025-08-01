onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Popüler İtalyan Dizi DOC - Nelle Tue Mani NOW ile Türkiye’ye Uyarlanıyor

Popüler İtalyan Dizi DOC - Nelle Tue Mani NOW ile Türkiye’ye Uyarlanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 14:06

İtalya’nın meşhur TV dizisi DOC - Nelle Tue Mani için Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi. Birçok ülkede sevilerek takip edilen dizi için harekete geçildi. Lisanslanan diziye dair hazırlıklar başladı ve NOW’da yayınlanacağı duyuruldu. Henüz projeye dair pek bir detay yok. Gelin biraz diziden bahsedelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DOC - Nelle Tue Mani ilk olarak 2020’de izleyiciyle buluştu.

DOC - Nelle Tue Mani ilk olarak 2020’de izleyiciyle buluştu.

2023’e kadar 3 sezon boyunca yayınlanan dizinin dünya çapında hayran kitlesi var. DOC - Nelle Tue Mani, son 15 yılda İtalya’da en çok izlenen dizi. İtalya’nın meşhur dizisi 4. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, Dass Yapım tarafından SONY Pictures International‘dan lisanslandı.

Dizi, Dass Yapım tarafından SONY Pictures International‘dan lisanslandı.

NOW’da yayınlanacak olan dizinin yapımcıları Selen Sevigen ve Berke Sevigen. Başrol erkek karakteri kimin oynacağı şimdiden merak yarattı. Sizce kim olmalı? Önerileriniz için yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın