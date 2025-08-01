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Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin, Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Katıldı

Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin, Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 13:07

Disney Plus’ta yayınlanmak üzere hazırlanan Bize Bir Şey Olmaz dizisinin sete çıkmasına sayılı günler kaldı. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı dizide çiftin uyumu şimdiden merak konusu. Birsen Altuntaş ise dizinin kadrosuna Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu’nun katıldığını aktardı. Derin Beşikçioğlu, Miray Daner’in yakın arkadaşı olacak. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Miray Daner’i en son Hudutsuz Sevda’da Zeynep rolüyle izlemiştik.

Miray Daner’i en son Hudutsuz Sevda’da Zeynep rolüyle izlemiştik.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu diziden ayrılmasıyla sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Mert Ramazan Demir ise Yalı Çapkını’nındaki Ferit rolüyle hafızalarımıza kazınmıştı. İkili, şimdiyse Bize Bir Şey Olmaz dizisi için hazırlanıyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu Bize Bir Şey Olmaz’da Meriç rolüne hayat verecek.

Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu Bize Bir Şey Olmaz’da Meriç rolüne hayat verecek.

Kendisi Behzat Ç. için babasıyla birlikte kamera karşısına geçmişti. Yeni yeni ünlenmeye ve projelerde yer almaya başlayan Derin Beşikçioğlu kısa sürede yıldızı parlayacak isimlerden.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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