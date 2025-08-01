Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin, Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Katıldı
Disney Plus’ta yayınlanmak üzere hazırlanan Bize Bir Şey Olmaz dizisinin sete çıkmasına sayılı günler kaldı. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı dizide çiftin uyumu şimdiden merak konusu. Birsen Altuntaş ise dizinin kadrosuna Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu’nun katıldığını aktardı. Derin Beşikçioğlu, Miray Daner’in yakın arkadaşı olacak. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Miray Daner’i en son Hudutsuz Sevda’da Zeynep rolüyle izlemiştik.
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Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu Bize Bir Şey Olmaz’da Meriç rolüne hayat verecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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