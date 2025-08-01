Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin, Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Dizisi Bize Bir Şey Olmaz’a Katıldı

Disney Plus’ta yayınlanmak üzere hazırlanan Bize Bir Şey Olmaz dizisinin sete çıkmasına sayılı günler kaldı. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolü paylaştığı dizide çiftin uyumu şimdiden merak konusu. Birsen Altuntaş ise dizinin kadrosuna Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu’nun katıldığını aktardı. Derin Beşikçioğlu, Miray Daner’in yakın arkadaşı olacak. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş