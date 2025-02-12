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Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü? Özge Törer Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı?

Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü? Özge Törer Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı?

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2025 - 00:30

ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerine bir kez daha unutulmaz anlar yaşattı. Yeni bölümde, Osman Bey'in Söğüt'ü yeniden kazanma mücadelesi devam ederken, Bala Hatun'un içine düştüğü tehlikeli tuzak izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu kritik anlar, dizinin heyecanını doruğa taşırken, birçok soru da akıllara geldi.

 Peki, Bala Hatun öldü mü, Özge Törer diziden ayrıldı mı?

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Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü?

Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü?

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanan son bölümü, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Bölümün finalinde, Begüm Hatun, Bala Hatun'u bir kulübenin içinde bayıltarak ateşe verdi. Osman Bey, Bala Hatun’u kurtarmaya geldiğinde ise yanmış bir cesetle karşılaştı. Bu dramatik sahne sonrası, izleyicilerin aklında tek bir soru belirdi: Bala Hatun gerçekten öldü mü? Bala Hatun'un ölüp ölmediği şu an belli değil.

Kulübede Yanmış Ceset Kime Ait?

Kulübede Yanmış Ceset Kime Ait?

180. bölümün en önemli detayı olan bu sahnenin yanıtını gelecek hafta yayınlanacak 181. bölümde öğreneceğiz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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