Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü? Özge Törer Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü? Özge Törer Kuruluş Osman'dan Ayrıldı mı?
ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerine bir kez daha unutulmaz anlar yaşattı. Yeni bölümde, Osman Bey'in Söğüt'ü yeniden kazanma mücadelesi devam ederken, Bala Hatun'un içine düştüğü tehlikeli tuzak izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu kritik anlar, dizinin heyecanını doruğa taşırken, birçok soru da akıllara geldi.
Peki, Bala Hatun öldü mü, Özge Törer diziden ayrıldı mı?
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Kuruluş Osman Bala Hatun Öldü mü?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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